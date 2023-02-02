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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos karşısında

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.

02 Şubat 2023 Perşembe 10:51
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos karşısında

İSTANBUL  

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 22 maçta 11 galibiyet ve 11 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 9. sırada bulunuyor.

Organizasyonda yaptığı maçların 15'ini kazanan ve 7'sinden mağlup ayrılan Olympiakos ise Real Madrid'in averajla önünde liderlik koltuğunda yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Anadolu Efes 82-71 kazanmıştı.

İki takım arasında 47. maç​​​​​​

Anadolu Efes ile Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında organizasyonda oynanan 46 maçın 24'ünü Anadolu Efes, 22'sini ise Olympiakos kazandı.

Avrupa'da 790. randevu

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 790. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 789 karşılaşmada 449 galibiyet ve 340 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 542. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, 541 mücadelenin 292'sini kazandı, 249'undan ise mağlubiyetle ayrıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesThy Avrupa LigiOlympiakos
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