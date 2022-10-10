Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya şampiyonu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Dünya Kupası'nda Ay-yıldızlı ekip, finalde Angola ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Milliler, karşılaşmanın 19’uncu dakikasında Ömer Güleryüz ile öne geçerken, 24’üncü dakikada Angola, Adao’nun attığı gol ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi. İkinci yarıya baskılı başlayan Ay-yıldızlılar, iyi performansı ile birlikte golleri de buldu. Ay-yıldızlı ekipte; 31’inci ve 43’üncü dakikada Rahmi Özcan, 49’uncu dakikada ise Serkan Dereli’nin attığı gollerle rakibini 4-1 mağlup etti ve 2022 Ampute Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MİLLİ TAKIMA DESTEK

Türkiye'nin Angola ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da stadyumdan takip etti. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da mücadeleyi tribünlerden takip etti.

TURNUVANIN 3'ÜNCÜSÜ ÖZBEKİSTAN

Öte yandan 3'üncülük karşılaşmasında Özbekistan ile Haiti karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Haiti'yi 4-2 mağlup eden Özbekistan, turnuvayı 3'üncü sırada tamamladı.

Kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finalinde Angola'yı 4-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez dünya şampiyonu oldu. Ay-yıldızlılar, karşılaşmanın ardından kupayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finalinde, Nef Stadyumu'nda Angola ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen de tribünden takip etti.

Ay-yıldızlılar, 4-1 kazandığı maçın ardından ilk kez kazanılan Dünya şampiyonluğu için büyük sevinç yaşadı. Milliler, Dünya Kupası'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Oyuncular, kupa seremonisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine tezahüratlarda bulundu.

Ampute Futbol Milli Takımı'na tebrik mesajları

İSTANBUL'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Angola'yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'na siyasiler yayımladıkları mesajlarda tebrik etti.

2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'da Ampute Futbol Milli Takımı final maçında Angola'yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu. Siyasiler de yayımladıkları mesajlarla Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımlarında tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ampute Futbol Dünya Kupası Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı kararlı mücadeleleri, gayretleri ve bu muhteşem başarıları için canı gönülden tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı. Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımımızı gönülden kutluyorum. Sizinle gurur duyuyoruz. Tebrikler." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Tebrikler. Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımımızı, oyuncularımızı ve yönetimini tebrik ediyorum."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tebrik mesajı, "Ampute Futbol Dünya Kupası'nda, sergiledikleri üstün performansla Dünya Şampiyonu olan ve bizlere büyük bir gurur yaşatan Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik ederek, "Ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Angola'yı finalde mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımımızı kutluyorum. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızın başarısında emeği olan oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi tebrik ediyorum. Nef Stadı'nda oynanan final maçında millilerimize destek veren sporseverlere de teşekkür ediyorum. Bizler için her zaman gurur vesilesi olan Ampute Futbol Milli Takımımızın başarılarının devamını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Angola'yı 4-1 mağlup eden Ampute Futbol Milli Takımımız, dünya şampiyonu. Dünya şampiyonu Ampute Milli Takımı yönetici, teknik direktör ve futbolcularını yürekten kutluyorum. Tebrikler #BizimÇocuklar" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sizlerle ne kadar gurur duysak az. Ampute Milli Takımımız Dünya Şampiyonu. Tüm oyuncularımızı ve teknik ekibi gönülden kutluyorum" mesajını paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından, "Size zaten Dünya Şampiyonluğu yakışırdı. Helal olsun #BizimÇocuklar! Gururumuzsunuz" paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı bize bu kez dünya şampiyonluğu gururunu yaşattı. Baş tacımız şampiyonları kutluyoruz. Tekrarı, bir sonraki Dünya Kupasında" ifadesini kullandı.

'SELAM OLSUN DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜNE'

MSB'nin sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında, "Geçen yıl Avrupa Şampiyonu olarak asil milletimizi sevince boğan Ampute Millî Futbol Takımımız bu kez Angola'yı yenerek Dünya Şampiyonu oldu! Yeşil sahaların kahramanlarını ve yöneticilerimizi büyük bir gururla alkışlıyoruz. Selam olsun dünyanın en büyüğüne!" ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "Dünya Kupası finalinde rakibini mağlup ederek şampiyon olan ve tarihi bir başarıya imza atan Ampute Millî Futbol Takımımızı canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Tebrikler #BizimÇocuklar" mesajını paylaştı.