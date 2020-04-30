Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
NASA, Mars helikopterinin ismini açıkladı
NASA, Mars helikopterinin ismini açıkladı
Oscar film adaylığına koronavirüs ayarı
Oscar film adaylığına koronavirüs ayarı
Fenerbahçe'de Alper Potuk affedildi
Fenerbahçe'de Alper Potuk affedildi
“Propolisi doktora danışmadan tüketmeyin”
“Propolisi doktora danışmadan tüketmeyin”
EBA'da 'teneffüs zamanı'
EBA'da 'teneffüs zamanı'
İş fırsatları için hemen tıkla!

Amatörlere 1 milyon maske

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Genel Başkanı Ali Düşmez,''Bu günler birlik günüdür. Amatör camialar olarak bu zor günleri birlikte aşacağız" dedi.

30 Nisan 2020 Perşembe 15:14
0 Okunma
Amatörlere 1 milyon maske

ANKARA - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) tarafından 10 bin amatör kulübün yanı sıra hakemler, saha komserleri ile kulüp çalışanlarına 1 milyon maske dağıtıldı.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Genel Başkanı Ali Düşmez. "TFF ve TASKK olarak sponsorumuza çok teşekkür ediyorum. Üyemiz olan ve olmayan tüm paydaşlarımıza maskelerini ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu günler birlik günüdür. Amatör camialar olarak bu zor günleri birlikte aşacağız. Her durumda birlik ve beraberliğe vurgu yapıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri KonfederasyonuAmatörlere 1 Milyon Maske
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'de Alper Potuk affedildi
Fenerbahçe'de Alper Potuk affedildi
Akyüz: Online eğitimlerimize ilgi yoğun
Akyüz: Online eğitimlerimize ilgi yoğun
Koray Günter: Türkiye’den teklifler var ama hedefim Avrupa
Koray Günter: Türkiye’den teklifler var ama hedefim Avrupa
Ertuğrul Ersoy: Daha popüler ve kaliteli bir lige gitmek istiyorum"
Ertuğrul Ersoy: Daha popüler ve kaliteli bir lige gitmek istiyorum"
Albayrak'tan 'Hasan Şaş ve Ümit Davala' açıklaması
Albayrak'tan 'Hasan Şaş ve Ümit Davala' açıklaması
Samsunsporlu Erkam Reşmen, ilk şampiyonluğunu yaşamak istiyor
Samsunsporlu Erkam Reşmen, ilk şampiyonluğunu yaşamak istiyor
Ogeday Girişken'den Aziz Yıldırım anısı: Acun'u ararım
Ogeday Girişken'den Aziz Yıldırım anısı: Acun'u ararım
Alanyasporlu Sural için anma töreni
Alanyasporlu Sural için anma töreni
Bursaspor, ligin zirvesine sözünü geçiriyor
Bursaspor, ligin zirvesine sözünü geçiriyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı