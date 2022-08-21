Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.020,20
ALTIN
1.016,26
DOLAR
18,09
STERLİN
21,44
EURO
18,16
Yozgat Bozok Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi 31...
Tarsus Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak
Tarsus Üniversitesi 7 Öğretim...
Artvin Çoruh Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Artvin Çoruh Üniversitesi Sözleşmeli...
Süleyman Demirel Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 12...
Batman Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alıyor
Batman Üniversitesi 6 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Amatör Yol Bisiklet Yarışı, Ankara’da düzenlendi

Türkiye'de ilk defa 2015 yılında gerçekleştirilen ve bugüne kadar İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya olmak üzere çok sayıda şehirde bisiklet tutkunlarını buluşturan Granfondo, bu kez başkent Ankara’da düzenlendi.

21 Ağustos 2022 Pazar 16:57
Amatör Yol Bisiklet Yarışı, Ankara’da düzenlendi

ANKARA (DHA)

Granfondo Başkent tarafından organize edilen Amatör Yol Bisiklet Yarışı, bugün Ankara Anıttepe Koşu Parkuru’nda yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayelerinde, kamu ve özel kurumların desteğiyle düzenlenen Amatör Yol Bisiklet Yarışı etkinliğinde amatör bisiklet sporcuları pedal çevirdi.

“UZUN VE KISA PARKURLARDA BİSİKLET TUTKUNLARI YARIŞTI”

Bisiklet sporcularının rahat pedal çevirebilmesi için Anıttepe’den Gölbaşı Haymana yoluna kadar belirlenen yollar trafiğe kapatıldı. Yarışlar kapsamında ilk önce 92 kilometrelik uzun parkur için start verildi. Hemen ardından ise 43 kilometrelik kısa parkurda sporcular yarıştı. Kısa parkurda ayrıca Tandem kategorisinde engelli bisiklet sporcuları da yarışma imkânı buldu. Yarışlar, Anıttepe Koşu Parkuru’ndan başlayıp Mogan Gölü’ne uzanarak tekrar başladığı noktada sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Amatör Yol Bisiklet YarışıAnkara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
34'üncü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı
34'üncü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı
Trabzonspor, Akdeniz'de kayıp
Trabzonspor, Akdeniz'de kayıp
Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor
Ampute Milli Takım, Dünya Şampiyonası öncesinde Erzurum'da kampa girdi
Ampute Milli Takım, Dünya Şampiyonası öncesinde Erzurum'da kampa girdi
Bisiklet puanlı yol yarışları 6'ncı etabı Tokat'ta başladı
Bisiklet puanlı yol yarışları 6'ncı etabı Tokat'ta başladı
Yasmani Copello ve Tuğba Güvenç Münih’te finale yükseldi
Yasmani Copello ve Tuğba Güvenç Münih’te finale yükseldi
Austria Wien teknik direktörü Manfred Schmid "Çekinmiyoruz"
Austria Wien teknik direktörü Manfred Schmid "Çekinmiyoruz"
Eskişehir yarı maratona 4 bin sporcu katılacak
Eskişehir yarı maratona 4 bin sporcu katılacak
Bakan Kasapoğlu: Madalya sayısında oyunlar tarihinin rekorunu kırdık
Bakan Kasapoğlu: Madalya sayısında oyunlar tarihinin rekorunu kırdık

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول