Amatör Yol Bisiklet Yarışı, Ankara’da düzenlendi

Türkiye'de ilk defa 2015 yılında gerçekleştirilen ve bugüne kadar İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya olmak üzere çok sayıda şehirde bisiklet tutkunlarını buluşturan Granfondo, bu kez başkent Ankara’da düzenlendi.