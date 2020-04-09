Altınordu'nun korona kampı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da 6 futbolcu koronavirüs salgını nedeniyle Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde karantina altında tutuluyor. İzmir ekibinin ligde 16 Mart'ta evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından evi olan futbolcular izinli olarak evlerine giderken, tesiste kalan Yasin, Muhammed, Okan, Kahraman ve Berkay, 24 gündür kamp merkezinden bir daha çıkamadı. Bu futbolcuların arasına Oğulcan da bir günlük özel iznin ardından dahil oldu.