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Altınordu Burak'la rekor peşinde

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu henüz 15 yaşında olan Burak İnce'yi profesyonel yapıp A takım kadrosuna aldı.

Altınordu Burak'la rekor peşinde

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu henüz 15 yaşında olan Burak İnce'yi profesyonel yapıp A takım kadrosuna aldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:49
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Altınordu Burak'la rekor peşinde

İZMİR - Altınordu Futbol Akademisi'nde (ALFA) eğitim gören forvet Burak'ın performansını çok beğenen teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun raporu doğrultusunda, oyuncuyla 3 yıllık mukavele yapıldı. 20 Ocak 2004 doğumlu Burak, gelecek sezon başında 1 lig maçında görev alırsa, Spor Toto 1'inci Lig'de forma giyen en genç oyuncu unvanını alacak. Ligde bugüne kadar forma giyen en genç oyuncular Okay Yokuşlu ve Metehan Altunbaş oldu. Şu an İspanya'nın Celta Vigo ekibinde görev yapan milli oyuncu Okay, ilk lig maçına 15 yaş 317 günlükken Altay formasıyla çıktı. Metehan ise 15 yaş 294 günlükken aynı heyecanı Eskişehirspor'da yaşadı.

Altınordu'ya 2015 yılında Manisaspor'dan gelen kanat forvet Burak İnce, bugüne kadar 17 kez milli formayı giyerken, Gençlik Geliştirme Ligleri'nde tam 52 kez gol sevinci yaşadı. Burak, Altınordu ile U15 Türkiye Şampiyonluğu Kupası kaldırdı. Almanya'daki MTU Hallen Cup'ta gol kralı ve en değerli oyuncu ödüllerini kazanan ilk Türk oyuncu olan Burak, İtalya'da düzenlenen U15 Delle Nazioni Turnuvası'ndaki performansıyla ise Avrupa'nın ünlü ekiplerinin radarına girmeyi başardı. ALFA'da eğitimlerini tamamlayan milli oyuncular Taha Tepe, Berkay Tekin, Şahan Akyüz, Berkehan Biçer, Yusufcan Esendemir, Atalay Gürel, Metehan Yılmaz, Berkin Taşkın, Atalay Yıldırım ve Embiya Ayyıldız'ın yanı sıra Enes Kalyoncu, Aykut Çolakoğlu ve Fatih Ateş, deneyim kazanmaları için yeni sezonda Niğde Anadolu'da görev yapacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Altınordu Futbol AkademisiBurakRekor
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