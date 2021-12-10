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Altay - Atakaş Hatayspor: 1-2

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Altay, yenilenmesinin ardından 7.5 yıl sonra ilk maçın oynandığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

10 Aralık 2021 Cuma 22:11
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Altay - Atakaş Hatayspor: 1-2

Maçta gol perdesini 21'inci dakikada ceza sahası dışından attığı golle Pinares açtı. 38'inci dakikada Diouf vole vuruşuyla skoru eşitledi. Atakaş Hatayspor, 75'te Saint-Louis ile öne geçti. Diouf 86'da penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonuçla Altay 18 puanda kalırken, Atakaş Hatayspor puanını 29'a çıkardı.

11'inci dakikada savunmanın hatasından yararlanan Diouf, kaleci Lis'i çalımladı. Diof'un pasında topla buluşan Adekugbe'nin şutunda top son anda İbrahim'den döndü.

21'inci dakikada Altay golü buldu. Pinares ceza sahası dışından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı sol köşeye göndererek fileleri havalandırdı: 1-0.

38'inci dakikada Atakaş Hatayspor skoru eşitledi. Kullanılan köşe vuruşunda Riberio içeriye ortaladı. Fatih'in kafayla indirdiği topa gelişine voleyi vuran Diouf meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

48'inci dakikada Riberio orta alandan kaptığı topla rakip ceza sahasına girerek sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Lis topu tokatladı ve ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

70'inci dakikada Atakaş Hatayspor gole yaklaştı. Sol çaprazda topla buluşan Saint-Louis kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.

71'inci dakikada Saint-Louis'in pasında Diouf kaleciyle karşı karşıya kaldı. Diouf'un vuruşunda top kaleci Lis'den sekip üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Saint-Louis'in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

75'inci dakikada sağ kanattan Altay yarı alanına giren Lobjanidze topu içeriye çevirdi. Lis'in hatalı çıkışı sonrası bekletmeden vuruşunu yapan Saint-Louis topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

84'üncü dakikada İbrahim Lobjanidze'yi düşürdü. Maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

86'ncı dakikada Diouf'un kullandığı penaltıda kaleci Lis topu sağ köşeden çıkardı.

87'nci dakikada Riberio'nun kullanığı köşe vuruşunda top direkt kaleye yöneldi, yan direk gole izin vermedi.

Karşılaşma 2-1'lik konuk ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigALTAYAtakaş HataysporFutbol
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