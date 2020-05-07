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Almanya’da futbol ligleri 16 Mayıs'ta başlıyor

Almanya'da Bundesliga ve 2'nci Bundesliga'da 16 Mart’ta askıya alınan ligler, 2 aylık aranın ardından 16 Mayıs'ta başlayacak.

07 Mayıs 2020 Perşembe 16:28
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Almanya’da futbol ligleri 16 Mayıs'ta başlıyor

İSTANBUL - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile spor müsabakalarının tamamı ertelenen Avrupa’da liglerin açılma tarihleri yavaş yavaş belirleniyor. 16 Mart’ta askıya alınan Almanya Bundesliga’da, yapılan görüşmeler sonrası liglerin önümüzdeki hafta açılmasının kararlaştırıldığı açıklandı. Bundesliga CEO'su Christian Seifert, 16 Mayıs'ta oynanmaya başlanacak olan karşılaşmaların koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynatılacağını belirtti.

Almanya Bundesliga’da önümüzdeki haftanın maçları şöyle:

- 16 MAYIS CUMARTESİ

16.30 Dortmund - Schalke 04

16.30 RB Leipzig - Freiburg

16.30 Hoffenheim - Hertha Berlin

16.30 Fortuna Düsseldorf - Paderborn

16.30 Augsburg - Wolfsburg

19.30 Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach

- 17 MAYIS PAZAR

16.30 Köln - Mainz

19.00 Union Berlin - Bayern Münih

- 18 MAYIS PAZARTESİ

21.30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen

DHA

Anahtar Kelimeler:
Futbol LigleriAlmanyaBundesliga2nci Bundesliga
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