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Almanya'da futbol maçları 15 Mayıs'ta başlıyor

Almanya Kulüpler Birliği (DFL), Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 15 Mayıs Cuma günü başlamasına karar verdi.

07 Mayıs 2020 Perşembe 09:00
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Almanya'da futbol maçları 15 Mayıs'ta başlıyor

Alman Bild Gazetesi'ne göre; DFL yönetiminin Bundesliga ve 2. Bundesliga takımlarıyla yaptığı toplantı sonucu liglerin 15 Mayıs Cuma günü başlaması kararı alındı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle 16 Mart'tan itibaren askıya alınan 1. ve 2. futbol liglerinin mayıs ayı ortasından itibaren başlayabileceğini belirtip, kesin tarihi ise DFL'nin belirleyeceğini duyurmuştu.

Bild Gazetesi ise, Almanya Kulüpler Birliği'nin (DFL) 1. ve 2. lig futbol karşılaşmalarının başlangıç tarihi olarak 15 Mayıs Cuma gününü belirlediğini okuyucularıyla paylaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaBundesligaFutbolLig
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