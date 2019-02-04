Alisa İsbir'den bronz madalya

İSTANBUL (DHA)

İtalya'nın Cagliari kentinde 1- 3 Şubat tarihlerinde düzenlenen Yıldızlar U17 ve Gençler Akdeniz Şampiyonası'nda Genç Kız Flöre kategorisinde ülkemizi temsil eden milli eskrimci Alisa İsbir bronz madalya kazandı.

Pullerde üç galibiyet iki mağlubiyetle Tablo 16'da 'bye' atlayarak çeyrek finale yükselen Alisa İsbir, Cezayirli rakibi Sonia Zeboudj'u 15-6 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Yarı finaldeki rakibi İtalyan sporcu Benedetta Pantanetti'ye 15-8 yenilen İsbir, şampiyonayı üçüncülükle tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

İsbir aynı zamanda Yıldız Kızlar Flöre kategorisinde 7'nci sırada yer almıştı. Aynı müsabakada Yıldız Erkek Kılıç branşında yarışan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Muhammed Furkan Kalender de gümüş madalya kazanmıştı.