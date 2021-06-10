Alinur Aktaş: "Erkan Kamat Ve Mesut Mestan’a Destek Vermedim" Dedi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Başkan Alinur Aktaş, basın kuruluşlarının yöneticileriyle yaptığı buluşmada Bursaspor kongresiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bursaspor’da kongre sonrası başkanlığa seçilen Hayrettin Gülgüler-Emin Adanur ekibi hızlı bir başlangıç yaptı. Birçok kesimden takdir toplayan ifadeler kullanan Bursaspor‘un yeni yönetimi hakkında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş‘tan açıklama geldi.

Alinur Aktaş, şunları söyledi: Bursaspor için hayırlı uğurlu olsun Zor bir görev bu ortam içinde. Allah yardımcıları olsun. Bursaspor bizim için ayrı bir öneme sahip Bursaspor bu şehrin değeri. Erkan Kamat’a, Mesut Mestan‘a destek vermedim. Ben desteği şahıslara değil Bursaspor‘a veriyorum. Her türlü bel altı, bel üstü vuracaksın sahte hesaplarla bundan etkilenmemek mümkün değil. İnsan öldürmek kadar günahtır. Birilerini övebilirsin. Ama bu olmaz.”

Aktaş şöyle devam etti: Ben insanım kardeşim. Bana göre ben dört dörtlük dürüst bir insanım. Dürüstlük, samimiyet gayret ayrı bir şey İnsan ailesine onuruna şerefine laf söyletir mi? Bazı olaylardan etkilenmemek mümkün değil. Tebrik ettik. Telgrafımızı gönderdik. Biz Bursaspor‘a destek oluruz. İnşallah başarılı olurlar. Ben de ayakta alkışlarım. Ne ekersen onu biçersin. Bursaspor Bursa‘nın değeridir. Ben olaya kurumsal çerçevede bakıyorum dedi.