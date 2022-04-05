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Ali Fatinoğlu: Gayemiz; Galatasaray'a neler yapabiliriz, başkanlık değil

05 Nisan 2022 Salı 15:34
Ali Fatinoğlu: Gayemiz; Galatasaray'a neler yapabiliriz, başkanlık değil

İSTANBUL - Galatasaray'da olağanüstü seçim süreci hızla devam ederken, Ali Fatinoğlu aday olmayacağını açıkladı. 

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından sarı-kırmızılı kulüpte olağanüstü genel kurul 30 Nisan'da gerçekleştirilecek. Eski başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk, yeniden göreve talip olurken, dün Dursun Özbek bugün ise Ali Fatinoğlu aday olmayacağını net bir şekilde duyurdu. 

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu'na Nakit Akış Tablosu'nun kendisi ile paylaşılması talebine ret cevabı alan Fatinoğlu, "Mayıs-Haziran için, 'ödenecek paralar' ve 'gelecek paralar' toplamını hiç olmazsa verin dedim. Israrla 31.12.2021 faaliyet raporu deniyor. Geçmişi değil geleceği soruyorum. Ne kadar para bulmak gerektiğini bilmeden bir sanayici yola çıkamaz" ifadelerini kullandı. 

"ASIL GAYEM GALATASARAY'A NELER YAPABİLİRİM BUNLARI BELİRLEMEKTİR"

Sarı-kırmızılı kulübün zor zamanlardan geçtiğini ve arkadaşları ile birlikte camia için nasıl katkı sağlayabileceklerini öğrenerek bir yol haritası çıkarmak istediklerini vurgulayan Ali Fatinoğlu, "Şahsım kendi alanında başarılı bir iş insanı ve sanayicidir. Bunun yanında insanların bilmediği pek çok yanım olabilir. Ancak bilinmesi gereken en önemli yanım Galatasaraylılığımdır. Gelinen durum, kulübümüzün içinde olduğu pozisyon ve gelecekten duyulan endişe herkes kadar beni de çok üzmektedir. Tabii ki her Galatasaraylının hayali olduğu gibi benim de hayalim Galatasaray başkanı olmak ve Galatasaray'a hizmet etmektir. Ancak bu zorlu günlerde, sadece başkanlık değil, başkanlık haricinde de bütün Galatasaraylıların birleşip bugünkü Galatasaray'a neler yapabiliriz diye düşünmesi gerekmektedir. Galatasaray ancak bu şekilde bu kara günleri atlatabilir. Şahsım illa başkanlık yarışında olmayı amaçlamamaktadır. Bu yolda asıl gayem Galatasaray'a neler yapabilirim bunları belirlemektir. Bugünkü önceliğim budur. İnandığım bir büyüğümüz, arkadaşımız veya kardeşimiz çıkıp başkan adayı olursa tabii ki onu desteklerim. İnandığımız bir büyüğümüz, arkadaşımız veya kardeşimiz çıkıp Galatasaray için bir şeyler yapacağına bizi ikna ederse onu desteklemek de bizim boynumuzun borcudur. Galatasaraylı olmak da bunu gerektirir. Buradan yola çıkarak bizler de neler yapabileceğimizi tamamıyla görmek amaçlı yönetimden mali durumu ve son halimizi gösteren tabloları rica ettik, maalesef ret cevabı aldık. Bu hoş bir durum değildir. Bizler bu camianın neferiyiz ve bu camiaya bu takıma ve bu renklere olan sevgimizle yola çıkıyoruz. Önümüze çıkacak engel ve engellerin ne olduğunu görmeden kimsenin savaşa girmesi mümkün değildir. Bizler ve arkadaşlarımız Galatasaray için her türlü savaşa gireriz. Ama bugünün yönetimi bizlere bu yolda ışık tutmalıdır'' açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ali FatinoğluGalatasarayAday
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