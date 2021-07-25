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Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Romanya'nın Universitatea Craiova takımından Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

25 Temmuz 2021 Pazar 08:44
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Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray'da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, ilk dış transferini resmileştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Universitatea Craiova takımından Alexandru Cicaldau ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Romanya milli takımının formasını da giyen 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Craiova formasıyla çıktığı 43 maçta 12 gol atıp 4 asist yapmıştı.

TRANSFERİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Galatasaray, Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau'nun transferi için oyuncunun eski kulübüne üç yıl içinde 6.5 milyon Euro tutarında transfer bedeli ödeneceğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedelini ise 25 milyon Euro olarak belirledi. 

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu transfer ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Kulübü U Craivo 1948 Club Sportiv S.A. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne üç yıl içinde 6.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği Futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllığına anlaşma sağlanmıştır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Alexandru CicaldauGalatasarayFutbolTransfer
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