Aleksandar Djordjevic: Real Madrid maçı bizim için meydan okuma olacak

İSTANBUL - Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, "Bizim için çok iyi bir meydan okuma olacak Real Madrid karşılaşması. Çok zor bir maç olacak ama bununla yüzleşmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.



Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, ING Basketbol Süper Ligi’nin 4’üncü haftasında Anadolu Efes’i 90-68 yendikleri maçın ardından Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.



Anadolu Efes karşısında harika bir galibiyet elde ettiklerini dile getiren Aleksandar Djordjevic, “Özellikle buna savunma olarak maça yaklaşımımız ile birlikte fark yarattığımızı düşünüyorum. Anadolu Efes’e karşı büyük saygı duyuyoruz, onlar hem Euroleague hem de Türkiye liginde son şampiyonlardı. Bu saygıyı gösterdik ve bunu savunmadaki konsantrasyonumuza yansıttık. Takım olarak bir karakter oluşturmaya çalışıyoruz. Bugünkü maçtaki oyunumuzla da bunu ortaya koymaya başladığımızı düşünüyorum. Bu maçı bir an evvel unutmalıyız. Önümüzde her zaman en önemli maç bir sonraki maç. Onun için bu maçı unutup ilerleyen karşılaşmalara bakacağız” dedi.



“SAVUNMA ANLAMINDA ÇOK İYİ OYUN SERGİLEDİK”



Savunma anlamında çok iyi bir oyun sergilediklerini ifade eden Djordjevic, “Bu sadece bu maçta değil, geçtiğimiz maçlarda da böyleydi aslında. Yavaş yavaş oyunumuzun bu bölümünü geliştireceğiz” diye konuştu.



“ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK AMA BUNUNLA YÜZLEŞMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ”



Djordjevic, Euroleague’de karşılaşacakları Real Madrid mücadelesi ile ilgili olarak ise şunları dile getirdi: “Bizim için çok iyi bir meydan okuma olacak Real Madrid karşılaşması. Çünkü çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Çok iyi bir durumda olan ve çok geniş bir kadroya sahip olan bir ekiple oynayacağız. Deplasmanda oynamak için en zor rakiplerden birisi, belki en başında geliyor. Şampiyon mantalitesine sahipler. Kısaları çok yaratıcı. Çok ölümcül şutörleri var. Çok zor bir maç olacak ama bununla yüzleşmeyi dört gözle bekliyoruz.”