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Alanyasporlu Sural için anma töreni

Aytemiz Alanyaspor'un geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Çek futbolcusu Josef Sural için kulüp tarafından anma töreni düzenlendi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 15:17
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Alanyasporlu Sural için anma töreni

ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor'un geçen yıl Kayserispor deplasmanı sonrası VIP minibüs kiralayıp, dönüşe geçen 7 futbolcunun bulunduğu araç, kulüp tesislerine 2 kilometre kala şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına girip sürüklendi. Kazada araçtan fırlayan Josef Sural ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bugün ölümünün 1'inci yılı olan Josef Sural için Alanyaspor Kulübü bir anma töreni düzenledi. Koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık olmamasına özel gösterilen törene Alanya Belediyesi adına aynı zamanda Alanyaspor Kulüp Başkan Yardımcılarından Nazmi Yüksel ve Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Enver Vural ile Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu katıldı. Dinek mevkiinde kazanın yaşandığı yerde yapılan törende Sural'ın anısına siyah çelenk bırakıldı. Alanyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel yaptığı açıklamada, "Elim bir kaza sonucu geçen yıl aramızdan ayrılan Sural'ı özlemle anıyoruz. Onu asla unutmayacağız ve her zaman kalbimizde yaşatacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çek Futbolcusu Josef SuralAytemiz Alanyaspor
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