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Alanyaspor'da teknik direktör Farioli ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

27 Şubat 2023 Pazartesi 18:48
Alanyaspor'da teknik direktör Farioli ile yollar ayrıldı

Antalya

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Francesco Farioli ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Farioli ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti." ifadelerine yer verildi.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da yaptığı yazılı açıklamada, Farioli ve ekibine, kulübe verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.

İtalyan teknik adam ve ekibine bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar dileyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Görev yaptığı süreçte Francesco Farioli ve ekibi her zaman takımımıza iyi futbol oynatmak istemiş, genç oyuncular kazandırmıştır. Bu süreçte kulüp olarak Süper Lig sıralamasında beşincilik elde etmiş ve kupa yarı finali başarısı da yaşatmıştır. Yapmış oldukları çalışmalar, göstermiş oldukları profesyonel tutum ve azim için kendilerine teşekkür ederiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigCorendon Alanyaspor
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