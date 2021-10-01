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Alanya'da triatlon heyecanı sürüyor

01 Ekim 2021 Cuma 13:28
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Alanya'da triatlon heyecanı sürüyor

ANTALYA - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 30'uncu Alanya Triatlon Yarışları'nın 2'nci günü, Paratriatlon Dünya Kupası'yla devam etti.

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ile Alanya Belediyesi ortaklığında düzenlenen 30. Alanya Triatlon Yarışları'nın ikinci günü, Paratriatlon Dünya Kupası ile devam etti. Galip Dere Plajı'nda start alan organizasyonda erkekler ve kadınlarda 41 sporcu, 5'er kategoride yarışıyor. Sporcular 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 3 kilometre koşu etabını tamamlayacak.

Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenecek ödül töreninde sporculara madalyaları verilecek.

Triatlon yarışları 3 Ekim Pazar günü sona erecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlanyaTriatlon Heyecanı
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