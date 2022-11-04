Alaçatı rüzgarı dünyayı birleştirecek

İZMİR - Rüzgar sörfünde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Çeşme Alaçatı, 16-20 Kasım tarihleri arasında Alaçatı Wind Fest kapsamında Türkiye tarihinde ilk kez çocuklar ve gençler kategorisinde PWA Slalom World Cup'a ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle Çağla Kubat Windsurf Academy tarafından organize edilecek şampiyonada 15 ülkeden 100'den fazla sporcu bir araya gelecek. Sporcular, IQFoil ve Finn kategorilerinde yarışacak.



EKREM ORAN: MUTLULUK DUYUYORUZ



Daha önce turizm cennetleri Hawaii, Kanarya Adaları ve Bonaire'nin yanı sıra İspanya, Fransa, Almanya, Danimarka, Japonya ve Güney Kore'de organize edilen PWA Slalom World Cup, gençler ve çocuklar klasmanında ülkemizde ilk kez düzenlenecek. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Söz verdiğimiz gibi uluslararası sörf yarışlarını Alaçatı'ya yeniden getirdik. Sağlıklı yaşam kenti Çeşme'de 12 ay boyunca kültür sanat etkinliklerimiz devam edecek. Alaçatı Wind Fest'e ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.



ÇAĞLA KUBAT: İZMİR TANINACAK



Sporculuk kariyerinde Avrupa şampiyonluğu, Dünya üçüncülüğü ve Türkiye şampiyonlukları bulunan Çağla Kubat, çocuklar ve gençler kategorisinde dünyanın en önemli organizasyonlarından birini düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "PWA Slalom World Cup Alaçatı'nın ve İzmir'in dünyaca tanınmasında çok önemli bir rol üstlenecek. Projeye ilk başladığımız günden bu yana büyük destek görerek ilerledik. Alaçatı'da 5 gün boyunca yarışma heyecanının yanı sıra Alaçatı Wind Fest kapsamında çok renkli görüntüler yaşanacak. 16-20 Kasım'da dünyanın sörf cenneti Alaçatı'ya herkesi bekliyoruz" diye konuştu.



Çağla Kubat, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer başta olmak üzere, her zaman yanımızda duran Çeşme Belediye Başkanımız Ekrem Oran ile Yelken Federasyonu Başkanımız Özlem Akdurak’a ve sponsorlarımıza teşekkür ederiz" dedi.