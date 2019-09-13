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AKSİYON BAŞLIYOR

“Dünyanın Sporu" İstanbul’a Geliyor

AKSİYON BAŞLIYOR

“Dünyanın Sporu" İstanbul’a Geliyor

13 Eylül 2019 Cuma 17:08
8 Okunma
AKSİYON BAŞLIYOR

Dünyayı kasıp kavuran Zumba'nın kurucusu Beto Perez'in de katılacağı Türkiye'nin ilk ulusrarası spor etkinliği 27-29 Eylül'de İstanbul'da yapılıyor...

M. KEMAL SALLI


Dünyayı kasıp kavuran Zumba'nın kurucusu Beto Perez'in de katılacağı Türkiye'nin ilk ulusrarası spor etkinliği 27-29 Eylül'de İstanbul'da yapılıyor...

Türkiye’nin İlk Uluslararası Spor Etkinliği INT'L Sports & Wellness Show 27 Eylül'de başlıyor. Zumba, Les Mills, Kangoo Jumps, Jumping Fitness, Cross Fit, Spinning, Hip Hop Dance, Capoeira, Pole Dance, Kaykay, Bisiklet, Aqua Fitness, Pilates, Yoga, Meditasyon gibi onlarca spor temalı etkinliğe sahne olacak INT'L Sports & Wellness Show için dünyanın pek çok ülkesinden davetliler İstanbul'da olacak.

Uluslararası grup fitness markalarının sertifikalı eğitimleri ve sahne performansları, Int’l Sports & Wellness Show’da bir araya geliyor. Zumba’nın yaratıcısı Beto Perez gibi kendi alanında dünya yıldızı isimlerin yanı sıra, birbirinden başarılı birçok yerli ve yabancı eğitmen, sahne performansları ve şovlarıyla etkinliğimizde yer alıyor.

Int’l Sports & Wellness Show’un etkinlik takvimi, İstanbul’un enerjisini tüm dünyaya yansıtacak ve onu bölgenin spor turizminde adeta bir başkent yapacak zenginliğe ve çeşitliliğe sahip. Zumba, Les Mills, Kangoo Jumps, Jumping Fitness, Cross Fit, Spinning, Hip Hop Dance, Capoeira, Pole Dance, Kaykay, Bisiklet, Aqua Fitness, Pilates, Yoga, Meditasyon ve daha sayısız sağlık-spor temalı etkinlik, eğitim ve workshop bu dev organizasyonda bir araya geliyor.

Ana başlıkları spor, sağlıklı yaşam, eğitim ve eğlence olan Int’l Sports & Wellness Show, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle, sosyal sorumluluk ve farkındalık projelerini de içeriğinde barındırmayı hedefliyor. 

Etkinlik bu sebeple Ataşehir ve Beşiktaş Belediyeleri tarafından da büyük destek görüyor. Sheraton Grand İstanbul Ataşehir, Coca Cola, Automobile Magazine ve daha birçok seçkin marka etkinliğimizin sponsorları arasında yer alıyor.

Aksiyon Başlıyor (#actionbegins) sloganı ile gerçekleşecek Int’l Sports & Wellness Show, Bee2Bee tarafından 15.000’in üzerinde ziyaretçi hedefiyle, 27-29 Eylül 2019 tarihlerinde FB Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun 3.000 m2 kapalı ve 36.000 m2 açık alanında düzenleniyor.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 13.09.2019 10:13
Anahtar Kelimeler:
ZumbaBeto PerezINTL Sports & Wellness Show
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