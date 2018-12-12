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Akhisarspor'un konuğu Standard Liege

Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki son maçında Belçika'dan Standard Liege'i konuk edecek.

Akhisarspor'un konuğu Standard Liege

Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki son maçında Belçika'dan Standard Liege'i konuk edecek.

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:28
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Akhisarspor'un konuğu Standard Liege

İZMİR

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk 5 maçını kaybeden ve gruptan çıkma şansı kalmayan Akhisarspor, Avrupa kupalarındaki son maçında yarın saat 20.55'te Spor Toto Akhisar Stadı'nda Standard Liege ile karşılaşacak.

Macar hakem Adam Farkas'ın görev alacağı müsabakada Farkas'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Balazs Buzas ve Balazs Szert yapacak.

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ve Dany, cezalı Güray Vural, UEFA listesinde yer almayan Daniel Larsson ve Jeremy Bokila'nın yanı sıra Yevgen Seleznov forma giyemeyecek.

Standard Liege için kritik karşılaşma

İlk 2 ekibin yoluna devam edeceği J Grubu'nda 3 takımın gruptan çıkma şansı devam ediyor. Krasnodar'ın 12 puanla lider durumda bulunduğu grupta Rus ekibini dokuzar puana sahip Sevilla ile Standard Liege takip ediyor.

Sevilla ve Standard Liege'in yarınki maçlarını galip tamamlaması halinde 3 takım grubu aynı puanda bitirecek. Bu durumda Standard Liege'in gruptan çıkması için Sevilla'nın Krasnodar'ı 4-0 veya 5 farklı mağlup etmesi gerekiyor. Son maçlar öncesinde takımların kendi aralarındaki maçlarda Sevilla'nın 2, Krasnodar'ın 1 ve Standard Liege'in -3 averajı bulunuyor.

Sevilla'nın berabere kalması halinde Standard Liege'in galip gelmesi gerekecek. Sevilla'nın mağlup olması durumunda ise Standard Liege'e 1 puan yetecek.

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Anahtar Kelimeler:
AkhisarsporStandard LiegeAvrupa
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