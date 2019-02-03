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Akhisarspor-M.Başakşehir: 0-3
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Akhisarspor-M.Başakşehir: 0-3

Akhisarspor - Medipol Başakşehir: 0-3

Akhisarspor-M.Başakşehir: 0-3

Akhisarspor - Medipol Başakşehir: 0-3

03 Şubat 2019 Pazar 18:38
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Akhisarspor-M.Başakşehir: 0-3

AKHİSAR (DHA) 

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk 2 haftasında Trabzonspor ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Medipol Başakşehir, Akhisarspor deplasmanından da istediğini aldı: 0-3. En yakın takipçisi Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor karşısında puan kaybetmesinın ardından sahaya çıkan Başakşehir, Akhisarspor'u rahat yendi. Önce 33'te Epureanu ile perdeyi açan turuncu lacivertliler, 40'ıncı dakikada Robinho ile farkı 2'ye çıkardı. Başakşehir'in devre arasında kadrosuna kattığı golcü Demba Ba, 90+3'üncü dakikada ilk maçında fileleri havalandırdı. Bu sonuçla 44 puana yükselen İstanbul temsilcisi, Galatasaray'ın 8 puan önünde liderliğini korudu. Kurtuluş mücadelesi veren Akhisarspor ise 3'te 0 yapıp 17 puanla dipten kurtulamadı. 

7'nci dakikada Emre'nin ortasında Vrsajevic'ten seken top Robinho'nun önünde kaldı. Brezilyalı oyuncunun şutunda top farklı bir şekilde üstten auta çıktı. 

9'uncu dakikada Başakşehir mutlak golü kaçırdı. İrfan Can'ın pasıyla buluşan Mossoro, Visca'ya topu aktardı. Kaleci Fatih ile karşı karşıya kalan Visca meşin yuvarlağı yandan dışarı attı. 

19'uncu dakikada Akhisarspor etkili geldi. Josue'nin pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cikalleshi bekletmeden vurdu. Kaleci Mert meşin yuvarlağı çelerek büyük bir tehlikeyi önledi. 

24'üncü dakikada Akhisarspor ceza yayının hemen gerisinden frikik kazandı. Josue'nin vuruşunda kaleci Mert topu son anda köşeden çıkardı.

33'üncü dakikada Başakşehir golü buldu. Visca'nın kullandığı köşe atışında Epureanu kafayı vurdu, top kaleci Fatih'in bakışları arasında filelere gitti: 0-1. 

40'ıncı dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Visca topu Robinho'ya aktardı. Robinho altıpas içinde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.  

44'üncü dakikada ceza sahası dışından Serginho kaleyi yokladı, top üstten oyun alanını terk etti.

İlk yarı deplasman ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile kapandı.

50'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mossoro pasını Emre'ye aktardı. Sağ ayağıyla şutunu çeken Emre meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi. 

57'nci dakikada Barbosa'nın ceza sahası dışından çektiği şutta topu kaleci Mert çeldi. 

59'uncu dakikada Robinho net pozisyondan yararlanamadı. Visca'nın pasında iki savinma oyuncusundan sıyrılan deneyimli futbolcunun yakın mesafeden vuruşunu kaleci Fatih çıkardı. 

63'üncü dakikada Güray'ın doldurduğu top İrfan Can'dan sekti. Topu önünde bulan Josue'nin şutunda sonuç gelmedi. 

77'nci dakikada seri çalımlarla Başakşehir ceza sahasına giren Serginho sağ çaprazdan ortaya çevirdi. Ancak iyi yer tutan Başakşehir file bekçisi Mert topu kontrol etti.

89'uncu dakikada Barbosa'nın sert şutunu kaleci Mert son anda kornere çeldı.  

90+1'inci dakikada Visca'nın vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü. 

90+3'üncü dakikada sahneye Demba Ba çıktı. Kaleci Fatih ile karşı karşıya kalan Visca'nın pasında Senegalli yıldız meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı.

Başakşehir, deplasmanda Akhisarspor'u 3-0 yendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AkhisarsporMedipol Başakşehir
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