Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye yenilerek küme düşmesi kesinleşen ve hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupayı Galatasaray'a kaptıran Akhisarspor, 33. hafta mücadelesinde evinde 2 kez öne geçtiği maçta İstikbal Mobilya Kayserispor'la uzatmada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Akhisarspor'un gollerini 37'nci dakikada Regattin, 80'inci dakikada Manu, Kayserispor'un gollerini 61. dakikada Kravets, 90+3'üncü dakikada Gyan attı. Bu sonuçla son sıradaki ev sahibi ekip 26 puana, konuk takım ise 41 puana ulaştı.