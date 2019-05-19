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Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye yenilerek küme düşmesi kesinleşen ve hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupayı Galatasaray'a kaptıran Akhisarspor, 33. hafta mücadelesinde evinde 2 kez öne geçtiği maçta İstikbal Mobilya Kayserispor'la uzatmada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Akhisarspor'un gollerini 37'nci dakikada Regattin, 80'inci dakikada Manu, Kayserispor'un gollerini 61. dakikada Kravets, 90+3'üncü dakikada Gyan attı. Bu sonuçla son sıradaki ev sahibi ekip 26 puana, konuk takım ise 41 puana ulaştı.

Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye yenilerek küme düşmesi kesinleşen ve hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupayı Galatasaray'a kaptıran Akhisarspor, 33. hafta mücadelesinde evinde 2 kez öne geçtiği maçta İstikbal Mobilya Kayserispor'la uzatmada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Akhisarspor'un gollerini 37'nci dakikada Regattin, 80'inci dakikada Manu, Kayserispor'un gollerini 61. dakikada Kravets, 90+3'üncü dakikada Gyan attı. Bu sonuçla son sıradaki ev sahibi ekip 26 puana, konuk takım ise 41 puana ulaştı.

19 Mayıs 2019 Pazar 18:38
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Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2

Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2

AKHİSAR, (DHA)19'uncu dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Eray karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kalecinin üzerinden aşırtmaya çalıştı, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

23'üncü dakikada konuk ekipten Chery, kaleci Fatih'ten sıyrılıp vurdu, Kadir topu çizgiden çıkardı.

37'nci dakikada Akhisarspor golü buldu. Sol kanattan Kadir'in ceza sahasına yaptığı yerden ortada Regattin müsait pozisyonda topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

54'üncü dakikada Kayserispor atağında Kravets ceza sahası içinden vurdu, top direkten döndü.

61'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Kravets düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1.

80'inci dakikada Barbosa'nın defansın arkasına attığı uzun topa hareketlenen Manu, güzel bir vuruşla kaleci Muammer'i avladı: 2-1.

83'üncü dakikada Barbosa'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sissoko'nun şutunda kaleciden dönen topu yine Sissoko tamamladı. Meşin yuvarlak bu kez üst direkten oyun alanına döndü.

84'üncü dakikada konuk takımdan Chery'nin 30 metreden kaleye gönderdiği şutu üst direkte patladı.

90+3'üncü dakikada Akhisarspor ceza sahasında oluşan karambolde Kucher'in şutunda son dokunan Gyan oldu: 2-2. Müsabaka 2-2 sona erdi.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Esat Sancaktar (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)

AKHİSARSPOR: Fatih (xx) - Vrsajevic (xx), Musa (xx), Caner (xx), Kadir (xxx), Rotman (xx), Barbosa (xxx), Eray (x) (Dk. 65 Sissoko x), Regattin (xxx) (Dk. 70 Manu xxx), Serginho (xx), Cikalleshi (x) (Dk. 88 Bokila)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Muammer (xx) - Lopes (xx), Levent (xx), Kucher (xxx), Sakıb (xx) (Dk. 86 Emre), Şamil (xx), Hasan Hüseyin (x) (Dk. 46 Gyan xxx), Deniz (xx), Nurettin (x) (Dk. 79 Varela xx), Chery (xx), Kravets (xxx)

GOLLER: Dk. 37 Regattin, Dk. 80 Manu (Akhisarspor), Dk. 61 Kravets, Dk. 90+3 Gyan (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Dk. 65 Musa, Dk. 72 Manu, Dk. 90+4 Serginho (Akhisarspor), Dk. 45+2 Lopes, Dk. 90+3 Kucher, Dk. 90+4 Levent (Kayserispor)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıIstikbal Mobilya KayserisporAkhisarsporBeraberlikönce Vatan
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