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Akhisarspor'dan giden gidene

Spor Toto Süper Lig'den düşen Akhisarspor'da sözleşmesi biten Fatih'in Kasımpaşa, Sissoko ve 1'inci Lig'de forma giymek istemeyen Regattin'in Gazişehir Gaziantep'le anlaşmasının ardından, Mustafa Yumlu'yla da bağlar koptu.

Akhisarspor'dan giden gidene

Spor Toto Süper Lig'den düşen Akhisarspor'da sözleşmesi biten Fatih'in Kasımpaşa, Sissoko ve 1'inci Lig'de forma giymek istemeyen Regattin'in Gazişehir Gaziantep'le anlaşmasının ardından, Mustafa Yumlu'yla da bağlar koptu.

28 Haziran 2019 Cuma 12:03
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Akhisarspor'dan giden gidene

AKHİSAR - Kariyerinde son 2.5 sezodur forma giydiği yeşil-siyahlılarda taraftarın en sevdiği isimlerin başında gelen 32 yaşındaki tecrübeli stoper, yönetime 1'inci Lig'de oynamak istemediğini bildirip, Antalyaspor'un yolunu tuttu. Mustafa Yumlu, geçen sezon ligde 10, Avrupa Ligi'nde 2 maçta forma giydikten sonra çapraz bağlarından ameliyat olarak sezonu kapatmıştı. Akhisar'da geçen sezon kadro dışı bırakılıp lig biter bitmez kulüp bulması istenen Josue de takıma veda etti. 1'inci Lig'de forma giymeyi kabul etmediği için bonservisi 2 milyon Euro olarak belirlenip satış listesine konulan Elvis Manu da kulüp arıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AkhisarsporSpor Toto Süper Lig
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