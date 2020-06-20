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Akhisarspor'da koronavirüs şoku

TFF 1'inci Lig'de 93 günlük aranın ardından yarın Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor, koronavirüs şokuyla sarsıldı.

20 Haziran 2020 Cumartesi 18:04
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Akhisarspor'da koronavirüs şoku

Daha önce antrenman döneminde takıma yapılan iki testin sonuçlarının da negatif çıktığı yeşil-siyahlılarda, dün yaptırılan testlerde 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 11 isimde koronavirüse rastlandı. Büyük şok yaşayan Akhisar, Futbol Federasyonu'yla temasa geçerek yeniden test yaptırdı.

Test sonuçları yine pozitif çıkarsa TFF'nin, Bornova Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanması gereken maçı erteleme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Akhisar'da tüm takımın evlerinde 14 gün karantinaya alınma ihtimali de var. Takımda 3 futbolcunun testinin pozitif çıktığını doğrulayan Başkan Fatih Karabulut, "Test sonuçlarına göre 3 futbolcumuz pozitif çıktı. Özel olarak doğrulamak için ikinci testi yaptırdık. Sonuçlarını bekliyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü ve Futbol Federasyonu'yla temas halindeyiz" açıklamasını yaptı.

Futbol camiasından Akhisarspor'a 'geçmiş olsun' mesajları

Ligde yarınki Altay deplasmanı öncesi koronavirüs şokuyla sarsılan Akhisarspor için yayımlanan geçmiş olsun mesajlarından bazıları şöyle:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

"Yapılan kontroller sonucunda Covid-19 testleri pozitif çıkan Akhisarspor Kulübü teknik direktörü Yılmaz Vural, teknik ekip, futbolcular ile personellere ve Akhisarspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

GALATASARAY

"Yapılan kontroller sonucu koronavirüs testleri pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."

BEŞİKTAŞ

"Covid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor Kulübü futbolcuları, teknik ekibi ve personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

FENERBAHÇE

"Covid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

TRABZONSPOR

"Akhisarspor’da COVID-19 testi pozitif çıkan başta Teknik Direktör Yılmaz Vural ve yardımcıları olmak üzere tüm futbolcu ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

DEMİR GRUP SİVASSPOR

"Kovid-19 PCR testi pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz."

AYTEMİZ ALANYASPOR

"Covid-19 testi pozitif olan Akhisarspor teknik ekibinden 2 kişi, futbolculardan 3 kişi ve kulüp personelinden 7 kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

GÖZTEPE

"Geçmiş olsun Akhisarspor. En kısa sürede iyi haberlerinizi bekliyoruz."

GAZİANTEP FK

"Kavuşturulmuş eller Akhisarspor futbolcularına, teknik heyetine ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede güzel haberler alacağımıza inanıyoruz."

FRAPORT TAV ANTALYASPOR

"Akhisarspor’un Covid-19 testleri pozitif çıkan üç futbolcusu, iki teknik ekibi ve yedi personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."

YUKATEL DENİZLİSPOR

"Covid-19 testleri pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekip, futbolcu ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz."

GENÇLERBİRLİĞİ SK

"Akhisarspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, testi pozitif çıkan isimlerin en kısa sürede yeniden sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

ÇAYKUR RİZESPOR

"Akhisarspor’da Covid-19 testleri pozitif çıkanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını umuyoruz."

HES KABLO KAYSERİSPOR

"Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testi pozitif olan Akhisarspor Teknik ekibinden 2 kişi, futbolculardan 3 kişi ve kulüp personelinden 7 kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AkhisarsporKoronavirüsCovid19Pandemi
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