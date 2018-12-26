Akhisarspor'da Fatih Öztürk formayı hiç çıkarmadı

MANİSA - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'da kaleci Fatih Özürk, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında tüm maçlarda 90 dakika mücadele etti.

Süper Lig'de ilk yarıyı düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan Akhisarspor, sezona Safet Susic yönetiminde başladıktan sonra Cihat Arslan'la devam etti.

İlk devrede 23 oyuncunun forma şansı bulduğu Akhisarspor'da kaleci Fatih Öztürk, 17 maçta da 90 dakika mücadele etti. 1530 dakika sahada kalan Fatih'i, 17 maçta 1518 dakika oynayan Abdoulwahid Sissoko takip etti. Onurcan Güler 78 dakika, Daniel Larsson ise 151 dakika ile en az süre alan isimler oldu.

Goller

Akhisarspor'un ilk yarıda attığı 19 golde 10 farklı oyuncunun imzası bulunuyor.

Elvis Manu, attığı 4 golle en golcü isim olurken, Yevgen Seleznov 3, Adrien Regattin, Güray Vural, Jeremy Bokila, Mustafa Yumlu 2, Helder Barbosa, Josue, Miguel Lopes ve Onur Ayık ise birer gol attı.

Attığı 19 golün 9'unu müsabakaların son 15 dakikalık bölümünde kaydeden Akhisarspor, yediği 26 golün 15'ini karşılaşmaların ikinci 45 dakikalık bölümünde kalesinde gördü.