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Akhisarspor-Beşiktaş: 1-3

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş, rahat galibiyetle sahadan ayrıldı: 1-3.

Akhisarspor-Beşiktaş: 1-3

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş, rahat galibiyetle sahadan ayrıldı: 1-3.

19 Ocak 2019 Cumartesi 08:50
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Akhisarspor-Beşiktaş: 1-3

Maçın 23'üncü dakikasında Dorukhan'ın müthiş golüyle öne geçen siyah-beyazlılar 48'de Gökhan Gönül'le farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş'ta 76'da sahneye Larin çıkarken, Akhisarspor'un yeni transferi Cikalleshi 81'de skoru belirledi. Bu skorla ikinci yarıya galibiyetle başlayan Beşiktaş, puanını 29'a çıkarıp şampiyonluk yolunda kaza yapmadı. Akhisarspor ise 17 puanda kalıp tırmanışa geçemedi,


4'üncü dakikada Beşiktaş ilk tehlikeli atağı gerçekleştirdi. Akhisarspor savunmasının kısa düşen geri pasına Burak hareketlendi. Ancak kalesini erken terk eden Fatih, Burak'tan önce topa müdahale edip tehlikeyi savuşturdu.

7'nci dakikada soldan ceza sahasına giren Ljajic'in ortasında araya giren Lopes top Burak'a gelmeden atağı önledi.

19'uncu dakikada Akhisarspor önemli fırsat yakaladı. Sağdan Beşiktaş ceza alanına topu taşıyan Vrsajevic içeri kesti. Beşiktaş savunmasından seken top Serginho'nun önünde kaldı. Ancak Brezilyalı futbolcunun kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği şut auta çıktı.

23'üncü dakikada Beşiktaş golü buldu. Ljajic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Dorukhan yaklaşık 25 metreden müthiş vurdu, Akhisarspor kalecisi Fatih meşin yuvarlağı ağlarında gördü: 0-1.

33'üncü dakikada Akhisarspor beraberliğe çok yaklaştı. Regattin'in ceza sahası dışından çektiği şutta Caner'e çarpan top az farkla üstten kornere çıktı.  

44'üncü dakikada Josue'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Karius topu uzak köşeden topu kornere çeldi.

45+1'inci dakikada Burak Yılmaz net pozisyonu kaçırdı. Dorukhan'ın ara pasında topla buluşan Burak'ın şutunda kaleci Fatih meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

48'inci dakikada Beşiktaş golleri ikiledi. Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Gökhan Gönül kafayı vurdu, fark 2'ye çıktı: 0-2.

54'üncü dakikada Cikalleshi'nin hazırladığı pozisyonda ceza alanında topla buluşan Serginho'nun şutunda top kaleci Karius'un bakışları arasında oyun alanını terk etti.

76'ncı dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Ljajic'in pasında topla buluşan Larin topu göğsüyle kontrol edip çok sert vurdu: 0-3.

81'inci dakikada Akhisarspor farkı 2'ye indirdi. Vrsajevic'in pasında Cikalleshi düzgün bir şutla ağları sarstı: 1-3

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Kemal Yılmaz (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)

AKHİSARSPOR: Fatih (x) - Vrsajevic (x) (Dk. 86 Onur Ayık), Caner (x), Sissoko (xx), Lopes (x), Serginho (xx), Josue (xx), Regattin (xx), Güray (x), Bokila (x) (Dk. 46 Cikalleshi x), Manu (xx) (Dk. 71 Barbosa)

BEŞİKTAŞ: Karius (xxx) - Gökhan Gönül (xxx), Mirin (xx), Vida (xx), Caner (xxx), Medel (xxx) (Dk. 84 Atiba), Dorukhan (xxx), Ljajic (xxx) (Dk. 79 Oğuzhan), Lens (xx), Quaresma (xxx), Burak (xx) (Dk. 63 Larin xxx)

GOLLER: Dk. 23 Dorukhan, Dk. 48 Gökhan Gönül, Dk. 76 Larin (Beşiktaş) - Dk. 81 Cikalleshi (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Manu, Barbosa (Akhisarspor) - Medel, Quaresma, Caner, Vida (Beşiktaş)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigAkhisarsporBeşiktaş
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