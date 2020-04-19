Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Akhisarlı Lukac, liglerin en istikrarlı yabancılarından biri oldu
Akhisarlı Lukac, liglerin en istikrarlı...
Destek ödemeleri başladı
Destek ödemeleri başladı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu ile koronavirüs ile ilgili tüm merak edilenler
Prof. Çilingiroğlu ile röportaj
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu ile koronavirüs ile ilgili tüm merak edilenler
Prof. Çilingiroğlu ile röportaj
Bahçedeki 300 fıstık fidanı çalındı
Bahçedeki 300 fıstık fidanı çalındı
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Can kaybı 1890'a yükseldi
Kapat

Akhisarlı Lukac, liglerin en istikrarlı yabancılarından biri oldu

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor'un Sırp kalecisi Milan Lukac, ülkemizde 5'inci yılını geçirerek liglerin en istikrarlı yabancılarından biri oldu.

19 Nisan 2020 Pazar 18:10
0 Okunma
Akhisarlı Lukac, liglerin en istikrarlı yabancılarından biri oldu

Yeşil-siyahlı kulübe 2015-16 sezonu öncesi 2015 yazında ülkesinin Partizan kulübünden transfer olan 35 yaşındaki file bekçisi, o tarihten itibaren hiç ayrılmadı. Son 2 sezondur takımın yedek kalecisi olan Lukac, Akhisar'da Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanırken kulübün tarihindeki ilk UEFA Avrupa Ligi macerasında da kaleyi korudu. Akigo'da geçen sezon Süper Lig'den 1'inci Lig'e düşme acısını da yaşayan Lukac, yeşil-siyahlılarda değişmeyen tek isim olmayı başardı. Lukac'ın kadroda olduğu 5 yıllık süreçte Akhisarspor'da 2 farklı başkan, 7 farklı teknik adam görev yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AkhisarsporMilan Lukac
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya dünyadaki lig maçlarına talip
Antalya dünyadaki lig maçlarına talip
Boateng: Şampiyon olup, inanılmaz bir kutlama yapacağız
Boateng: Şampiyon olup, inanılmaz bir kutlama yapacağız
Yılmaz Vural: 4 haftada toparlanırız
Yılmaz Vural: 4 haftada toparlanırız
Traore gollerine Bursaspor'da da devam etti
Traore gollerine Bursaspor'da da devam etti
TFF'den talimatlara koronavirüs düzenlemesi
TFF'den talimatlara koronavirüs düzenlemesi
EuroLeague Başkanı Bertomeu, mayıs sonunu işaret etti
EuroLeague Başkanı Bertomeu, mayıs sonunu işaret etti
Voleybol'da filenin yıldızları açıklandı
Voleybol'da filenin yıldızları açıklandı
İspanya basını: Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceği belirsiz
İspanya basını: Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceği belirsiz
Quaresma: Türkler doğuştan yetenekli ama...
Quaresma: Türkler doğuştan yetenekli ama...

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı