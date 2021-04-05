Akdeniz Derbisi'nde zafer üst üste ikinci kez Long Runner'ın oldu

İSTANBUL- Adana sezonunun 41’inci yarış gününde, birbirinden iddialı 4+ yaşlı safkan İngiliz atları G1 Akdeniz Derbisi Koşusu'nda dün zafer için piste çıktı. 2100 metre mesafe üzerinden koşulan bu prestijli mücadele Yeşiloba Hipodromu'nun kum pistinde gerçekleştirildi. Adana'da yıl içerisindeki tek G1 mücadele olan heyecan dolu bu koşuda jokeyi Gökhan Kocakaya ile start alan, Nimet Arif Kurtel'in sahibi olduğu Long Runner (Gio Ponti - Borrowing Base / Personal Flag) 2.15.83'lük derecesiyle pisten zaferle ayrıldı. 5 yaşındaki doru erkek safkan, geçen yıl düzenlenen koşuda da galibiyet elde etmesi sonrasında efsane safkan Devir'i geride bırakıp Türk yarışçılık tarihinin en çok G1 zaferi yaşayan ismi olmayı başarmıştı. Mehmet Demir'in antrene ettiği safkanın bugün elde ettiği galibiyet yarış hayatının 11’inci G1 zaferi olarak kayıtlara geçerken, toplamdaki 15’inci birinciliği oldu. 9 safkanın katılım gösterdiği yarışta Unknown Love (Mastercraftsman - Seacleef / A.P.Indy) jokeyi Mehmet Akyavuz idaresinde ikinci olurken, son Ege Derbisi galibi Kuru Soğan (Yonaguska - Risotto / Eagle Eyed) Özcan Yıldırım ile pistten üçüncülükle ayrıldı. Jokeyi Müslüm Çelik ile heyecan dolu bu mücadelede start alan Trilya (Yonaguska - Starmoon / Powerscourt) dördüncü olurken, El Nino (Victory Gallop - Platonic Chat / Danehill Dancer) Kadir Tokaçoğlu idaresinde sıralamanın beşinci basamağında yarışı tamamladı. Koşuda farklar ise şeklinde 1/2 Boy - 1/2 Boy - 1 Boy - 1 Boy oluştu.

