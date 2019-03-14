Aikido’ya çocuklardan büyük ilgi

JAPONYA’DA 20 YY İLK YARISINDA DOĞAN VE BİR JAPON SAVAŞ SANATI OLAN

AIKIDO’YA ÇOCUKLARDAN BÜYÜK İLGİ

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

35 yıl önce Türkiye’ye geldiği günden bu yana çocuklardan gördüğü ilgi üzerine Aikido merkezleri tarafından çocuklar için ayrılan programlar her gün daha fazla çoğalıyor. Bir japon savaş sanatı olan Aikido’ya gösterilen bu büyük ilgi 3-4 yaşlarına kadar inmiş durumda. Tek başına yapılmayan bu sporda karşınızda bir eşiniz olması gerekiyor, dersler genelde 6 kişilik gruplar halinde (3 çift) ve bir Aikido hocası şeklinde düzenleniyor.

Bu sporun Türkiye’de ki öncu kurumlarından Aikimod Akademi’de 2. dan antrenör olan Esin Vildan Başkurt mikrofonlarımıza; ‘Çocuklar Aikido’ya büyük ilgi gösteriyorlar çünkü Aikido beynin sağ ve sol loplarını aynı anda çalıştırdığı için çocukların odaklanması, dikkat toplaması, farklı bakış açılarına sahip olmalarına yardımcı oluyor ve bu çocuklar burada düşmeyi öğreniyorlar. Biliyorsunuz ki çocuklar bağzen birbirlerine karşı bağzen acımasız olabiliyorlar, birbrlerini itiyorlar, vurabiliyorlar ama biz burada bir nebze de olsa kendilerini korumayı öğretiyoruz, ilk öğrettiğimz şeylerden biri de düşmek, eğer çocuk düzgün bir şekilde düşmeyi öğrenirse darbe almadan geri kalkabilir, buda çocuğa özgüven verir ve kendisine bişey olmadığını gören çocuğukların bu daha çok hoşuna gider ve dersleri daha çok seviyorlar.’ dedi.

Bu sporu yapan 11 yaşında ki yeşil kuşağa sahip Okyanus Özcan da Aikido’yu çok seven bir sporcu olarak Önce Vatan mikrofonlarına; ‘Benim gittiğim AIKIMOD Akademi de çocuklar için uygulanan programı çok seviyorum, benim her hafta Cumartesi günleri dersim var ve hafta boyunca Cumartesi gelsin diye iple çekiyorum, çünkü derslerimiz inanılmaz eğlenceli. Hem nasıl düşeceğimizi, hem nasıl korunmamız gerektiğini yani karşılaşacağımız kötü bir durumda kendimizi nasıl savunacağımızı teknikleri ile tatbiki olarak öğreniyoruz. Biz bu sporu yaparken savunmanın yanında disiplin ve sabretmeyi de öğreniyoruz. Aynı zamanda hiç farkında olmadan ders içinde bir çok japonca kelime de öğreniyoruz. Annem babam da benim bu sporu bu kadar çok sevmemden dolayı çok mutlular.’ dedi.