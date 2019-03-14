Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102602
ALTIN
228.464
DOLAR
5.4692
STERLİN
7.2386
EURO
6.1845
Terminatör'ü esir alan hastalık: Sarkopeni
Terminatör'ü esir alan hastalık: Sarkopeni
Mersin'de zehirli aslan balığı yakalandı
Mersin'de zehirli aslan balığı yakalandı
Batur Altıparmak'tan Selçuk İnan ve Mehmet Topal açılımı
Batur Altıparmak'tan Selçuk İnan ve...
Samsun'da 2 bin 300 yıllık kaya mezarları ilgi görüyor
Samsun'da 2 bin 300 yıllık...
Kayaklı Koşuda Türkiye Şampiyonu Bolu
Kayaklı Koşuda Türkiye Şampiyonu Bolu
Flaş Haber
MİLYON YILLIK FOSİLLER
Kapat

Aikido’ya çocuklardan büyük ilgi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Aikido’ya çocuklardan büyük ilgi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

14 Mart 2019 Perşembe 13:28
0 Okunma
Aikido’ya çocuklardan büyük ilgi

JAPONYA’DA 20 YY İLK YARISINDA DOĞAN VE BİR JAPON SAVAŞ SANATI OLAN

AIKIDO’YA ÇOCUKLARDAN BÜYÜK İLGİ

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

35 yıl önce Türkiye’ye geldiği günden bu yana çocuklardan gördüğü ilgi üzerine Aikido merkezleri tarafından çocuklar için ayrılan programlar her gün daha fazla çoğalıyor. Bir japon savaş sanatı olan Aikido’ya gösterilen bu büyük ilgi 3-4 yaşlarına kadar inmiş durumda. Tek başına yapılmayan bu sporda karşınızda bir eşiniz olması gerekiyor, dersler genelde 6 kişilik gruplar halinde (3 çift) ve bir Aikido hocası şeklinde düzenleniyor.

Bu sporun Türkiye’de ki öncu kurumlarından Aikimod Akademi’de 2. dan antrenör olan Esin Vildan Başkurt mikrofonlarımıza; ‘Çocuklar Aikido’ya büyük ilgi gösteriyorlar çünkü Aikido beynin sağ ve sol loplarını aynı anda çalıştırdığı için çocukların odaklanması, dikkat toplaması, farklı bakış açılarına sahip olmalarına yardımcı oluyor ve bu çocuklar burada düşmeyi öğreniyorlar. Biliyorsunuz ki çocuklar bağzen birbirlerine karşı bağzen acımasız olabiliyorlar, birbrlerini itiyorlar, vurabiliyorlar ama biz burada bir nebze de olsa kendilerini korumayı öğretiyoruz, ilk öğrettiğimz şeylerden biri de düşmek, eğer çocuk düzgün bir şekilde düşmeyi öğrenirse darbe almadan geri kalkabilir, buda çocuğa özgüven verir ve kendisine bişey olmadığını gören çocuğukların bu daha çok hoşuna gider ve dersleri daha çok seviyorlar.’ dedi.

Bu sporu yapan 11 yaşında ki yeşil kuşağa sahip Okyanus Özcan da Aikido’yu çok seven bir sporcu olarak Önce Vatan mikrofonlarına; ‘Benim gittiğim AIKIMOD Akademi de çocuklar için uygulanan programı çok seviyorum, benim her hafta Cumartesi günleri dersim var ve hafta boyunca Cumartesi gelsin diye iple çekiyorum, çünkü derslerimiz inanılmaz eğlenceli. Hem nasıl düşeceğimizi, hem nasıl korunmamız gerektiğini yani karşılaşacağımız kötü bir durumda kendimizi nasıl savunacağımızı teknikleri ile tatbiki olarak öğreniyoruz. Biz bu sporu yaparken savunmanın yanında disiplin ve sabretmeyi de öğreniyoruz. Aynı zamanda hiç farkında olmadan ders içinde bir çok japonca kelime de öğreniyoruz. Annem babam da benim bu sporu bu kadar çok sevmemden dolayı çok mutlular.’ dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AikidoAikimod AkademiEsin Vildan BaşkurtOkyanus ÖzcanJaponya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizlispor'da Kehinde özür diledi
Denizlispor'da Kehinde özür diledi
Taekwondoda Belçika sınavı
Taekwondoda Belçika sınavı
Batur Altıparmak'tan Selçuk İnan ve Mehmet Topal açılımı
Batur Altıparmak'tan Selçuk İnan ve Mehmet Topal açılımı
Kayaklı Koşuda Türkiye Şampiyonu Bolu
Kayaklı Koşuda Türkiye Şampiyonu Bolu
Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor
Milli güreşçi Taha Akgül, yüksek lisansını tamamladı
Milli güreşçi Taha Akgül, yüksek lisansını tamamladı
Altay'da savunma değişiyor
Altay'da savunma değişiyor
Galatasaray pes etmez
Galatasaray pes etmez
Muslera tuttu, biz yedik
Muslera tuttu, biz yedik

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans