Ahmet Nur Çebi: Bu maçtaki gelirin tamamı okullar için kullanılacak

İstanbul

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Atletico Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çebi, "Güzel bir maçtı. 120 yıllık iki kulübün mücadelesi ve güzel de bir futbol seyrettik. Beşiktaş'ın galibiyeti bize daha da büyük keyif verdi. Biliyorsunuz ki bu maçtaki gelirin tamamını deprem bölgesindeki çocuklarımızın ihtiyacı olan okulları yapabilmek için kullanacağız. "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyasında yolumuza devam ediyoruz bu maçta onun bir parçasıydı. Devletimizden ve milletimizden çok büyük destek görüyoruz. Hükümetimizi temsil eden sayın bakanımız da bu gece bize eşlik ettiler ve bizi yalnız bırakmadılar. Kendisine canı gönülden teşekkür ediyorum. Varlıklarıyla bize güç veriyorlar" diyerek sözü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na verdi.

6 Şubat'ta yaşadığımız depremler ve kayıplarımız için öncelikle kaybettiğimiz tüm canlarımıza rahmet dileyen Bakan Kasapoğlu, "Milletimize, yakınlarına baş sağlığı diliyorum yaralılarımız var onlara acil şifa diliyorum. Hayatın normalleşmesi yaraların sarılması önemli bir süreç. Depremlerin ilk anlarından itibaren devlet ve millet olarak sivil toplum olarak elele vermenin, dayanışmanın en güzel örneklerini ortaya koyduk. Bundan sonraki süreçte de dayanışmayı, omuz omuza vermeyi, el birliğiyle, güç birliğiyle bu süreci atlatmayı inşallah hep birlikte sürdüreceğiz."

"Sporun dostluk yönünü bugün çok güçlü şekilde hissettik"

Spor camiamız ilk anlardan itibaren kulüpleriyle, federasyonlarıyla, spor insanlarıyla, yöneticileriyle, bu dayanışmanın en önemli unsurlarından biri oldu. Ben bu vesileyle tüm spor camiasına şükranlarımı sunuyorum. Tabii spor dostluk demek. Spor, fiziksel bir eforun çok çok ötesinde anlamlara haiz bir olgu. İşte o anlamda sporun dostluk yönünü hem de çok güçlü bir şekilde bu akşam hissettik ve hep birlikte şahit olduk. İki köklü takımın dostluk dolu mücadelesine ve bu anlamda depremzedeler için ortaya konan bir dayanışma ve bir organizasyona şahitlik ettik. Gelirin depremzedelere aktarılması ve farkındalık oluşturması hakikaten takdire şayan bir konu. Hem Beşiktaş kulübümüze hem Atletico Madrid'e ve tabii emeği geçen herkese canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki bu süreç yaraları sarma süreci. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Adıyaman'da ve Kahramanmaraş'ta sporla ilgili yeni projeler başlattık. Spor bu anlamda bir iyileşme unsuru ve bir rehabilitasyon aracı. Sporun bu yönünü, bu süreci yönetmede güçlü bir şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu dayanışma ve işbirliğiyle devlet olarak sürecin ilk anından itibaren güçlü bir yönetim mantığıyla işin başındayız ama sivil toplumuyla, özel sektörüyle, milletiyle bu dayanışma olmazsa olmazımız. Bu dayanışmayı, kardeşlik ruhunu en güçlü şekilde en üst düzeyde tutarak yaraları hep birlikte saracağız. İnşallah daha güzel ve aydınlık günlere yine sporun gücünden de faydalanarak ulaşacağız. Tekrar teşekkür ediyorum bu güzel organizasyon ve ev sahibi için" diye konuştu.