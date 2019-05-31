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Ahmet Kesim: Şampiyonluk Gaziantep halkına armağan olsun

Gazişehir Gaziantep'in Hatayspor'u penaltı atışları sonucu 5-3'lük skorla mağlup ettiği mücadelede son penaltıyı gole çevirerek şampiyonluk golünü atan isim olan Ahmet Kesim, şampiyonluk sevincini Demirören Haber Ajansı (DHA) ile paylaştı.

Ahmet Kesim: Şampiyonluk Gaziantep halkına armağan olsun

Gazişehir Gaziantep'in Hatayspor'u penaltı atışları sonucu 5-3'lük skorla mağlup ettiği mücadelede son penaltıyı gole çevirerek şampiyonluk golünü atan isim olan Ahmet Kesim, şampiyonluk sevincini Demirören Haber Ajansı (DHA) ile paylaştı.

31 Mayıs 2019 Cuma 12:42
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Ahmet Kesim: Şampiyonluk Gaziantep halkına armağan olsun

İSTANBUL - Tecrübeli defans oyuncusu kazanılan şampiyonluktan sonra, "Çok mutluyuz ve takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Mükemmel bir mücadele örneği gösterdik. Hatayspor'u da tebrik ederim. Bu ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biriydi İki takımda buraya kadar hak ederek geldi. Sonuç itibariyle geçe sezon kaybettiğimiz kupayı bu sene kazandık. Tüm Gaziantep halkına armağan olsun" dedi. 

"HEYECANLI BİR DURUM"

Şampiyonluğun geldiği penaltı atışını gole çeviren Kesim, "Çok heyecanlı bir durum ama penaltıyı attığımda bitiyordu. Çok şükür bana nasip oldu, çok mutluyuz" diye konuştu.  

"ÇOK TUHAF DUYGULAR"

Geçen sezon Gazişehir Gaziantep'i geçerek Süper Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başında yer alan teknik direktör Mehmet Altırpamak ile bu yıl Süper Lig'e çıkmalarını değerlendiren Kesim, " Çok tuhaf duygular. Geçen sezon kaybettik ve çok büyük bir travma oldu bizim için ama Mehmet hoca ile bu sezon kupayı kazandık. Ona da teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.   

Gelecek sezon öncesi için de Kesin, "Önce şampiyonluğu kutlayalım yeni sezona sonrasında hazırlanmaya başlarız" açıklamasını yaptı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gazişehir Gaziantepşampiyonluk
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