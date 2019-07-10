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Ahmet Ağaoğlu, TS Clup mağazasında forma satışı yapıp, imza dağıttı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TS Club Sadri Şener Mağazası’nda forma satışı yaparak taraftarların aldığı formaları imzaladı.

Ahmet Ağaoğlu, TS Clup mağazasında forma satışı yapıp, imza dağıttı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TS Club Sadri Şener Mağazası’nda forma satışı yaparak taraftarların aldığı formaları imzaladı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:01
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Ahmet Ağaoğlu, TS Clup mağazasında forma satışı yapıp, imza dağıttı

TRABZON - Saat 15:30’da TS Club Sadri Şener Mağazası’nda başlayan etkinliğe çok sayıda taraftar ilgi gösterdi. TS Club Mağazasında kulübün yeni sezon ürünlerinin satışı için kasaya geçen Ahmet Ağaoğlu, taraftarların aldıkları formaları da imzaladı.

AĞAOĞLU: İKİ TRANSFER DÖNEMİNDE 10 MİLYON EURO HARCADIK

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Özellikle yeniden yapılandırma, yürürlüğe giren lisans yönetmenliği, UEFA’nın finansal fair play kuralları içerisinde kalmamız gerekmekte. Bunun içerisinde gerekiyorsa başkan forma da, kombine de satacak. Bu dar boğazdan çıkmamız lazım. Kabaca bir hesap yaptım. Geçmiş iki dönemde transferlere ödediğimiz para 110 milyon Euro civarında. Bizim ödediğimiz para zaten ortada. İki transfer döneminde daha 10 milyon Euro’yu bulmadı. Yatırımların önemli bir bölümü genç oyunculara. İhtiyaç olan mevkilerde sadece nokta transferler, onların da maliyetleri kesinlikle kulüp bütçesini sarsmayacak şekilde olacak. Bin Euro ile 3 gün öğlen yemeği çıkartırız. Kulüp adına her kuruşun önemi var. Bize bu camianın yüklemiş olduğu bir sorumluluk. Bütün harcamalarımızı camiamız adına yapıyoruz. Buradaki insanlar aile bütçelerinden, okul harçlıklarından para arttırarak takıma katkıda bulunmaya çalışıyorlar. İnsan olarak bu paraları savurma gibi bir lüksümüz yok. Hep beraber birlikteyiz, 2 sene önce ben de oradaydım. Bu insanların bu kadar fedakarlıkta bulunduğu yerde bizim zaten bırakalım UEFA’yı, fair play’i, lisans talimatı ve yeniden yapılandırmayı, insan olarak bu paraları savurmak gibi bir lüksümüz yok. Burada hep birlikteyiz. Bu kulübü yönetecek arkadaşların bu disipline alışması, bu disiplin içinde çalışması ve bütünleşmesi lazım. Ben onların sadece bu taraftaki temsilcisiyiz” dedi.

“U19’DAN A TAKIMA 8 OYUNCULUK KONTENJAN SAĞLANACAK”

U21 Ligi’nin kaldırılmasının ardından genç oyuncuları oynatmak için yeniden bir lig kurulmasına yönelik yaptıkları başvuruyla ilgili de konuşan Ağaoğlu, “Yüzde yüz istediğimiz elde edemedik ama bu sene için iyi bir başlangıç yaptık diyebiliriz. Gençlerin çalışması U19 içinde devam edecek. Orada belirli sayıda kontenjan ayrılıyor. 2002 doğumlular alt sınır oluyor. Üst taraftan 22 yaş sınır var. Orada 8 oyunculuk bir kontenjan sağlanacak. En son görüşmemiz oydu. Herhalde o paralel de bir karar alınacak. Bu da bizim tam istediğimiz şey değil ama tam istediğimiz de değil. Elimizde o yaş grubunda üst düzey çok oyuncumuz var. Onlara bir şekilde maç oynatmamız lazım. Oradan da oyuncuları A takıma değiştirme gönderme imkanı tanınacak. Öyle tahmin ediyorum ki bir hafta içinde Futbol Federasyonu bunun yönetmenliğini uygulamaya koyup kamuoyu ile paylaşacak" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, saat 18:00’de ise Ortahisar İlçesi Atatürk Alanı'nın yukarısında yer alan Passolig gişelerinde kombine satışı yapacak.

DHA

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