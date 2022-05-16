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Ahmet Ağaoğlu: Karşılaştığımız şiddet olaylarını kınıyorum

16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:18
Ahmet Ağaoğlu: Karşılaştığımız şiddet olaylarını kınıyorum

TRABZON - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili ve sarı lacivertli taraftarlar arasında yaşanan gerilim ve şiddet olaylarına ilişkin, "Haftalardır ısrarla kullanılan provokatif dili ve bu nefret dolu dilin kaçınılmaz bir sonucu olarak karşılaştığımız şiddet olaylarını kınıyorum. Yaşanan olayların hukuken takipçisi olacak ve gereken her türlü adımı atacağız" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor ve Fenerbahçe taraftarlar arasında İstanbul’da yaşanan gerilim ve şiddet olaylarına ilişkin, kulübün resmi sitesinden yazılı açıklama yaparak, futbol kamuoyuna sağduyu çağrısında bulundu. Ağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada "Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak, son günlerde kulübümüz taraftarları ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında yükseltilen gerilimden endişe duyuyor; bu gerilimin iki takım taraftarı arasında sözlü ve fiziksel şiddete dönüştüğünü gösteren olayları büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Futbol, elbette ki mücadele ve rekabetin sadece sahada değil; saha dışında da yüksek olduğu bir spordur. Futbolcular gibi taraftarların da birbiriyle rekabet içinde olması son derece doğaldır. Taraftarlık ve futbol rekabeti, farklı aidiyetlere saygı duyarak barış içinde yaşanabildiği müddetçe sosyal yaşamın en güzel renklerinden biridir. Ancak rekabetin, saygı ve sportmenlik gibi temel değerlerini yitirerek, şiddet ve taşkınlığa dönüşmesi ve toplumsal yaşamda farklı tezahürlerle karşımıza çıkması kabul edilemezdir" dedi.

"SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPMAYI BİR BORÇ BİLİYORUM"

Yaşananların hukuken takipçi olacaklarını kaydeden Ağaoğlu, "Bu noktada kulüplerin başkanlığını üstlenen şahısların taşıdığı sorumluluk akla gelmelidir. Bizler farklı renklere, rakiplere saygı duyarak; ayrıştırıcı ve nefret içeren söylemlerden kaçınarak meselelere sağduyu ile yaklaşarak futbol kamuoyu için örnek ve öncü olmalıyız. Bu bağlamda haftalardır ısrarla kullanılan provokatif dili ve bu nefret dolu dilin kaçınılmaz bir sonucu olarak karşılaştığımız şiddet olaylarını kınıyorum. Yaşanan olayların hukuken takipçisi olacak ve gereken her türlü adımı atacağız. Ancak, bundan sonra benzer olayların yaşanmaması adına futbol kamuoyuna sağduyu çağrısı yapmayı bir borç biliyorum. Futbol oyununa duyulan sevgi ve rakibe duyulan saygı, tüm camialar için ortak değerler olmalıdır. Lütfen provokatif söylemlerin, bu ortak değerlerimizin önüne geçmesine izin vermeyelim" diye konuştu.

Ağaoğlu açıklamasında, "Son olarak, şampiyonluğunu hiçbir taşkınlığa, hiçbir asayiş olayına mahal vermeden büyük bir coşku içinde kutlayarak tüm dünyayı adeta kendine hayran bırakan değerli taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor; bundan sonra da sağduyularını koruyarak şampiyonluğun tadını doyasıya çıkartmalarını yürekten diliyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet AğaoğluTrabzonsporşiddet Olayları
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