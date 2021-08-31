Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1472.07
ALTIN
482.64
DOLAR
8.3157
STERLİN
11.4546
EURO
9.8255
Kömür satın alınacaktır
Kömür satın alınacaktır
Metro hatlarındaki ticari alanlar kiraya verilecek
Metro hatlarındaki ticari alanlar...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim...
Beykent Üniversitesi Akademik Personel Alıyor
Beykent Üniversitesi Akademik Personel...
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ahmet Ağaoğlu: Bu sezon hasretini çektiğimiz mutlulukları yaşayacağız

31 Ağustos 2021 Salı 10:43
7 Okunma
Ahmet Ağaoğlu: Bu sezon hasretini çektiğimiz mutlulukları yaşayacağız

TRABZON - Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, çok kaliteli bir kadro kurduklarını ve geçtiğimiz yıldan daha güçlü bir hale geldiklerini belirterek, “Umuyor ve diliyorum ki, bu sezon hasretini çektiğimiz mutlulukları hep birlikte yaşayacağız” dedi.


 

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ağustos ayının Trabzonspor için en özel, en güzel aylardan biri olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, “Şanlı tarihimizin başladığı 2 Ağustos 1967 gününden beri her yıl büyük bir gururla kutladığımız kuruluş yıldönümümüzün yanı sıra yeni heyecanlara yelken açtığımız Süper Lig’in yeni sezonu da yine Ağustos ayına denk gelmektedir. Kulübümüzün 54’üncü yaşını kutladığımız bu yıl, Trabzonspor’un tarihine, misyonuna ve vizyonuna yakışır bir başarıyla başladık. Antrenörü Cahit Süme ile uzun yıllardır çalışan boksörümüz Busenaz Sürmeneli, hem ülkemizin hem de Trabzonspor’un tarihine geçen bir başarı kazandı. 2020 Olimpiyat Oyunları’nda tarihimizde ilk kez boks madalyası kazanan isim oldu. Bir kadın olarak bu başarıyı elde eden Busenaz’ı bir kez daha tebrik ediyorum. Trabzonspor, sadece bir futbol kulübü olmadığını bir kez daha gösterdi. Ancak tabii ki kulübümüzün en önemli unsuru, dünyanın en büyük sektörlerinden biri haline gelen futboldur. Bu doğrultuda, geçen sezonun bitmesinin hemen ardından teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile yaptığımız planlamayla erkenden çok kaliteli bir kadro kurduk. Geçtiğimiz yıldan çok daha güçlü bir hale geldik. Umuyor ve diliyorum ki, bu sezon hasretini çektiğimiz mutlulukları hep birlikte yaşayacağız” dedi.


 

“TÜM OYUNCULARIMIZI SAHİPLENİN”


 

Başta kendisi ve yönetim kurulu olmak üzere, teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibinin tüm gayretiyle, gücü ve isteğiyle Trabzonspor’un başarısı için çalıştıklarını kaydeden Ağaoğlu, “Uzun, yorucu, stresli ve heyecan dolu bir sezondayız. Bu sezon boyunca tüm futbolcularımız kulübümüzün başarısı için mücadele edecek. Sizlerden ricam oyuncularımızı sahiplenmemiz, futbolcularımızın daha da başarılı olabilmesi için elinden geleni yapmanız, ardından bordo mavili formalarınızı giyerek tribünlerde, sokaklarda, hayatın her alanında Trabzonspor’un yanında olmanızdır. Bizler; ‘bir’ olduğumuzda güçlüyüz. ‘Bir’ olduğumuzda başarılı olabiliriz. Bu yolda destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet AğaoğluTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En çok konuşulan olimpiyat madalyalı sporcular belirlendi
En çok konuşulan olimpiyat madalyalı sporcular belirlendi
İzmir’de pedallar yangın bölgesindeki çocukların eğitimi için çevrilecek
İzmir’de pedallar yangın bölgesindeki çocukların eğitimi için çevrilecek
Trabzonspor'da yüzler gülüyor
Trabzonspor'da yüzler gülüyor
Red Bull Car Park Drift’te Türkiye’nin en iyi pilotu Berfu Tutumlu oldu
Red Bull Car Park Drift’te Türkiye’nin en iyi pilotu Berfu Tutumlu oldu
Abdullah Öztürk altın madalya kazandı
Abdullah Öztürk altın madalya kazandı
GZT Giresunspor - Trabzonspor: 0-1
GZT Giresunspor - Trabzonspor: 0-1
Kasımpaşa - Galatasaray: 2-2
Kasımpaşa - Galatasaray: 2-2
Altay - Fenerbahçe: 0-2
Altay - Fenerbahçe: 0-2
Demir Grup Sivasspor - Göztepe: 2-2
Demir Grup Sivasspor - Göztepe: 2-2

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma