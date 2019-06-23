Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94022
ALTIN
261.854
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.3941
EURO
6.5930
111 kişiye işlem yapıldı
Son Dakika
111 kişiye işlem yapıldı
Seçmenler böyle geldi
Seçmenler böyle geldi
Afrika Uluslar Kupası
Afrika Uluslar Kupası
Antalya Open başladı
Son Dakika
Antalya Open başladı
Gençlik Bu Karnavalda Buluşacak
Gençlik Bu Karnavalda Buluşacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor

Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor

23 Haziran 2019 Pazar 16:52
9 Okunma
Afrika Uluslar Kupası

İSTANBUL (DHA)

21 Haziran'da başlayan ve 19 Temmuz'da sona erecek Afrika Uluslar Kupası'nın heyecanı yarın oynanacak maçlarla devam edecek.

24 takımın katıldığı ve Mısır'da düzenlenen turnuva, D-Smart ekranları üzerinden izleyiciyle buluşuyor. Yarın D Grubu'nda oynanacak Fildişi Sahili - Güney Afrika ve E Grubu'nda oynanacak Tunus - Angola maçları, Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fildişi Sahili ile Güney Afrika arasında oynanacak müsabaka TSİ 17.30'da, Tunus - Angola maçı ise TSİ 20.00'de başlayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Afrika Uluslar KupasıFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya Open başladı
Antalya Open başladı
Şampiyon: Anadolu Efes
Şampiyon: Anadolu Efes
Badminton Şampiyonası tamamlandı
Badminton Şampiyonası tamamlandı
Elvan, Katar'a Palandöken'de hazırlanıyor
Elvan, Katar'a Palandöken'de hazırlanıyor
Bayburt'un yeni hocası Metin İlhan oldu
Bayburt'un yeni hocası Metin İlhan oldu
Ufuk Arman: Madalya hedefi ile olimpiyata gideceğiz
Ufuk Arman: Madalya hedefi ile olimpiyata gideceğiz
Yeşil sahada hakem, ringde şampiyon
Yeşil sahada hakem, ringde şampiyon
Galatasaray'dan Köln'de çifte kupalı kutlama
Galatasaray'dan Köln'de çifte kupalı kutlama
Bursaspor’da teknik direktör kıyımı
Bursaspor’da teknik direktör kıyımı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans