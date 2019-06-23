İSTANBUL (DHA)

21 Haziran'da başlayan ve 19 Temmuz'da sona erecek Afrika Uluslar Kupası'nın heyecanı yarın oynanacak maçlarla devam edecek.

24 takımın katıldığı ve Mısır'da düzenlenen turnuva, D-Smart ekranları üzerinden izleyiciyle buluşuyor. Yarın D Grubu'nda oynanacak Fildişi Sahili - Güney Afrika ve E Grubu'nda oynanacak Tunus - Angola maçları, Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fildişi Sahili ile Güney Afrika arasında oynanacak müsabaka TSİ 17.30'da, Tunus - Angola maçı ise TSİ 20.00'de başlayacak.