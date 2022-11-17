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Afrika ülkeleri kamp için yine Antalya’yı seçti

Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası için liglere ara verilen dönemde, Dünya Kupası'nda yer almayan takımlar gelecek yıl düzenlenecek turnuvalar öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Afrika ülkelerinin milli takımları, bu dönemde kamplarını yapmak ve hazırlık maçlarını oynamak için yine Antalya'yı seçti.

17 Kasım 2022 Perşembe 10:11
Afrika ülkeleri kamp için yine Antalya’yı seçti

Nijer, Gambiya, Gine-Bissau, Libya ve Gabon milli takımları, kamp çalışmalarını Antalya'da yapıyor. Spor turizmi şirketlerinin öncülerinden Tsstur/tssFC'nin düzenlediği organizasyonda bir hafta boyunca gelecek turnuvalara hazırlanan 5 Afrika ülkesi, bu süreçte birbirleriyle hazırlık maçları da oynayacak.

14-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek kampta oynanacak hazırlık maçları şöyle:

- 17 Kasım Perşembe (Bugün)

15.00 Libya - Nijer (Antalya Zeytinköy Stadı)

20.00 Gabon - Gine-Bissau (Antalyaspor Tesisleri Döşemealtı)

- 20 Kasım Pazar

15.00 Gambiya - Gine-Bissau (Saha belli değil)

20.00 Gabon - Nijer (Antalyaspor Tesisleri Döşemealtı)

SERKAN ÇERİ: 90 TAKIMI ANTALYA’DA AĞIRLAYACAĞIZ” 

5 Afrika ülkesinin kamp için Antalya'yı seçtiğini ve bu süreçte başarılı bir organizasyon yürüttüklerini kaydeden Tsstur/tssFC Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, "Şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor. Takımlar hem tesislerden hem de organizasyondan çok memnun. 17 Kasım Perşembe (Bugün) ve 20 Kasım Cuma günlerinde kendi aralarında hazırlık maçları oynayacaklar. İleride bu anlamda daha büyük organizasyonlarımız da olacak. Antalya’da bu kış sezonunda 90 takımı ağırlayacağız. Bu konuda lider bir şirketiz. Çok önemli bir döviz girdisi oluyor ülkemize,  bu konuda hem gelir hem de istihdam sağlıyoruz, bu bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

DHA

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