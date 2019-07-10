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ADEBAYOR TUTKUNU OLDUĞU OTOMOBİL KOLEKSİYONUNA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ

Yıldız futbolcu Emmanuel Adebayor, sporcu kimliğinin yanı sıra gösterişli hayatıyla da daima ön planda. Her zaman zenginliğini gözler önüne seren golcü oyuncu jeti, arabaları, motosikletleri ve malikanesiyle dünyanın en zengin futbolcuları arasında yer alıyor. 

ADEBAYOR TUTKUNU OLDUĞU OTOMOBİL KOLEKSİYONUNA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ

Yıldız futbolcu Emmanuel Adebayor, sporcu kimliğinin yanı sıra gösterişli hayatıyla da daima ön planda. Her zaman zenginliğini gözler önüne seren golcü oyuncu jeti, arabaları, motosikletleri ve malikanesiyle dünyanın en zengin futbolcuları arasında yer alıyor. 

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:52
10 Okunma
ADEBAYOR TUTKUNU OLDUĞU OTOMOBİL KOLEKSİYONUNA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ

Adebayor; tutkunu olduğu otomobil koleksiyonuna bir yenisini daha kattı. Yıldız futbolcu sahip olduğu araba koleksiyonuna 1.5 milyon değerindeki yeni Porsche'sini de ekledi.  Sektöründe fark yaratan ve güvenilirliği ile özellikle ünlü isimlerin tercih ettiği Arıcıoğlu Otomotiv'den yeni aracını satın alırken Adebayor'un sosyal medyaya fotoğrafları böyle yansıdı.

Adebayor'un sporcu kimliği kadar otomobil tutkunu olduğunu hemen herkes biliyor. Yıldız futbolcu sahip olduğu araba koleksiyonuna 1.5 milyon değerindeki yeni Porsche'sini de ekledi. Ünlü isimlerin tercih ettiği Arıcıoğlu Otomotiv'den yeni lüks otomobilini alan Adebayor'un alım sırasındaki fotoğrafları da sosyal medyada böyle yayınlandı. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Emmanuel AdebayorOtomobilSporFutbol
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