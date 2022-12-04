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Adanaspor - Göztepe: 2-2

04 Aralık 2022 Pazar 19:07
Adanaspor - Göztepe: 2-2

ADANA,(DHA)-

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Serkan Çimen, Özgür Ertem

ADANASPOR: Hasan - Ferhat, Yiğithan, Roche, Emre, Hakkı (Dk. 70 Ahmethan), Benasser, Nuno (Dk. 69 Hakan), Burak, Tetteh (Dk. 81 Hüseyin), Jallow (Dk. 50 Iseka)

GÖZTEPE: Ekrem (Dk. 62 Arda) - Tarık (Dk. 76 Ali), Dino, Emir, Atınç, İsmail, Yalçın (Dk. 76 Tuğbey), Palmer, Yasin (Dk. 90 Gottwalt), Tijanic, Kvasina (Dk. 76 Atanga)

GOLLER: Dk. 4 Nuno, Dk. 71 Ahmethan (Adanaspor), Dk. 15 Yasin, Dk. 84 Palmer (Göztepe)

Spor Toto 1'inci Lig'in 16’ncı haftasında Adanaspor, sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

4’üncü dakikada Adanaspor’da sol kanattan atak geliştiren Emre, içeri doğru ortaladı. Nuno’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

15’inci dakikada Göztepe’den Atınç’ın uzun pası, kaleci Hasan’ın hatasıyla İsmail’in önünde kaldı. İsmail’in vuruşu direkten oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Palmer’in şutu da direkten oyun alanına döndü. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Yasin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

41’inci dakikada Adanaspor’da Nuno’nun sert vuruşunda kaleci Ekrem gole izin vermedi.

43’üncü dakikada Adanaspor’da Nuno, ceza sahası dışından sert vurdu. Nuno’nun vuruşunda kaleci Ekrem, iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.

44’üncü dakikada Adanaspor’da sağ kanattan Jallow, içeri ortaladı. Hakkı’nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle son buldu.

53’üncü dakikada Adanaspor’un atağında Burak, sol kanattan içeri ortaladı. Tetteh’in kafa vuruşunda top direkten döndü. Karambolde topla buluşan Iseka’nın vuruşunda Emir, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

71’inci dakikada Adanaspor’da topla buluşan Iseka, topuk pasıyla Ahmethan’ı gördü. Ahmethan’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

73’üncü dakikada Göztepe’de kontraatağa çıkan Yasin, kaleci Hasan’ın üzerinden topu aşırdı ancak top yaşanan karambolde direkten oyun alanına döndü.

84’üncü dakikada Göztepe’de sol kanattan atak geliştiren Atanga, pasını Palmer’e gönderdi. Palmer’in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanasporGöztepeMaç Sonucuönce Vatan
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