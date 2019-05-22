Adana’da E-spor heyecanı

ADANA - Merkez Çukurova ilçesindeki E-spor oyun kafesinde çalışmalara başladıklarını belirten ve aynı zamanda kentteki özel bir okulda rehber öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Genç, Adana’da bir çok etkinlik planladıklarını ve E-spor alanında başarılı olabilecek birçok gencin olduğunu vurguladı. Amaçlarının bu alanın çağın en önemli sporlarından olduğunu insanlara göstermek olduğunu söyleyen Genç, “E-sporculuğun bir kariyer seçeneği haline geldiği, yatırımcılar ve markalar için aşırı talep gördüğü bir zaman dilimindeyiz. Öncelikli amacımız, bilinç düzeyi yüksek, istikrarlı, önce Adana sonra ülkemizi gururla temsil edecek profesyonel oyuncular yetiştirmektir” dedi.



25 MAYIS’TA E-SPOR TURNUVASI



Ailelerin çocuklarını bilgisayardan tamamen uzak tutmaya çalışmamaları gerektiğini belirten Genç, E-spor alanında uzmanlaşmak isteyen çocuğun aynı zamanda eğitim alanında başarılı bir kariyer yürütebileceğini söyledi. Fiziki sporlardaki mantığın E-sporlarda da aynı olduğunu ve kişinin gelişimine katkı sunduğunu kaydeden Genç, şöyle konuştu:



“Bir eğitimci olarak oyun oynamanın hayatın bir parçası olduğunu düşünüyorum. Çağa ayak uydurmak lazım. Adana’da elektronik sporlara ilgi çok yüksek durumda. Birçok uluslararası turnuvaya katılan arkadaşlarımız oluyor. Biz de bu ilgiden yola çıkarak belli bir düzen içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Adana’da 25 Mayıs’ta federasyon temsilciliği olarak bir turnuva düzenliyoruz. Yaklaşık 150 katılımcının olmasını bekliyoruz. Gün geçtikçe bu sayının artmasını bekliyoruz.”