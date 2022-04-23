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Adana Demirspor - Trabzonspor: 1-3

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor’a 3-1 mağlup oldu.Bu sonucun ardından puanını 76'ya yükselten Trabzonspor, kalan 4 haftada 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. 

23 Nisan 2022 Cumartesi 22:51
Adana Demirspor - Trabzonspor: 1-3

2’nci dakikada Trabzonspor atağında sağdan gelen ara pasıyla bir anda ceza sahasında topla buluşan Visca, Simon Deli ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem, bu pozisyonda penaltı kararı verdi.

4’üncü dakikada Trabzonspor’un kazandığı penaltı atışını Abdülkadir kullandı. Bu futbolcunun vuruşunu kaleci Muric sağ köşeden çıkardı.

6’ncı dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı vuruşu sırasında ceza alanına erken giren oyuncu topu uzaklaştırdığı için penaltı atışının tekrarlanmasına karar verdi.

7’nci dakikada tekrarlanan penaltıyı kullanan Peres, düzgün bir vuruşla topu sol köşeden ağlara yolladı: 0-1.

12’nci dakikada Trabzonspor atağında Hamsik’in pasıyla solda topla buluşan Visca, derine inerek ceza sahasına ortaladı. Rakip savunmanın arasında iyi yükselen Cornelius, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

24’üncü dakikada Adana Demirspor atağında kaleye uzak bölgede topla buluşan Simon Deli, şık bir pasla ceza sahasındaki Yunus’u gördü. Havadan gelen topu göğsüyle indirip şut atan Yunus, kaleci Uğurcan’ı geçemedi.

36’ncı dakikada Samet’in orta sahanın sol tarafından ceza sahasına gönderdiği yüksek topu Vargas, şık bir topuk hareketiyle ceza sahasındaki Yunus’un önüne indirdi. Yunus’un gelişine sert şutunu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.

39’uncu dakikada Adana Demirspor atağında sağ köşeden topu taşıyan Akintola, ceza sahası içindeki Svensson’a pas attı. Bu futbolcunun bekletmeden pasında topla buluşan Bjarnason’un şutu direkten döndü.

45+4’üncü dakikada maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu karşılaşmanın ilk yarısını bitiren düdüğü çaldı. Hakem daha sonra oynanmayan sürenin 6 dakika olduğu gerekçesiyle bu kararını iptal edip karşılaşmayı tekrardan başlattı.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

61’inci dakikada Trabzonspor’un kontra atağında Bakasetas’ın orta sahadan çıkardığı topu alan Djaniny, ceza sahası yayına ilerleyerek Cornelius ile verkaç yaptı. Kaleciyle karşı karşıya kalan ve ilk vuruşu Muric’ten dönen Djaniny, ikinci şutunda topu ağlara göndermeyi başardı: 0-3.

75’inci dakikada Adana Demirspor ‘un rakip ceza sahasının hemen dışında kazandığı serbest vuruşu kullanan Vargas, şık bir vuruşla topu ağlarla buluştu: 1-3.

84’üncü dakikada Adana Demirspor’da sağ kanatta topla buluşan Svensson, ceza sahasındaki Remy’i gördü. Bu futbolcunun gelişine şutunda top az farkla dışarı çıktı.

90’ıncı dakikada Adana Demirspor atağında Vargas’ın ceza sahasında yaptığı plase vuruşu, kaleci Uğurcan son anda dışarı çeldi.

90+2’nci dakikada Adana Demirspor atağında rakip ceza sahası içinde oluşan karambolde Samet yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+3’üncü dakikada penaltı atışını kullanan Remy’nin şutunda top direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma 3-1 Trabzonspor’un üstünlüğüyle sona erdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adana DemirsporTrabzonsporSüper LigFutbol
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