Adana Demirspor sahasında farklı kazandı

Adana

7. dakikada Rodrigues'in sağ kanatta paslaşarak kullandığı köşe atışında topu alan Belhanda'nın ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci Günay Güvenç sol tarafına yatarak direğin dibinden meşin yuvarlağı auta gönderdi.

11. dakikada sol kanattan Rodrigues'in pasına hareketlenen Akintola'nın ceza alanı içinde vuruşunda, kaleci Günay Güvenç'i geçen meşin yuvarlağa çizgi önünde Djilobodji ayak koyarak topun ağlara gitmesini önledi.

18. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yusuf Sarı'nın ceza yayı önünden pasında sol kanatta topla buluşan Akintola, ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

21. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanı içinde Badou Ndiaye'ye müdahale etmek isteyen Fabiano'nun ayağından seken topla buluşan Akintola'nın vuruşunda, meşin yuvarlak bir kez daha ağlara gitti: 2-0.

26. dakikada sağ kanattan Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta, doğrudan kaleye gönderilen top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

27. dakikada Adana Demirspor üçüncü golü buldu. Cherif Ndiaye'nin pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın ceza alanına girdikten sonra yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'in solundan filelere gitti: 3-0

44. dakikada Fall'ın ceza alanı içinde Mustafa Eskihellaç'a göndermek istediği topu araya giren savunma uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı Adana Demirspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Badou Ndiaye'nin sert şutu sonrası kaleci Günay Güvenç, yatarak topu uzaklaştırdı.

54. dakikada Svensson'un sağ kanattan ortasına hareketlenen Cherif Ndiaye'nin altı pas içinde vuruşunda, kaleci Günay Güvenç'in müdahalesiyle top oyun alanına geri döndü.

67. dakikada Fall'ın pasıyla ceza alanına giren Koita ile Rodrigues'in mücadelesinde Koita yerde kalınca, hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen Fall'ın pası verdiği anda Koita'nın ofsaytta olduğu bilgisi üzerine hakem Ümit Öztürk, penaltıyı iptal edip, ofsayt kararı verdi.

76. dakikada Onyekuru'nun sol kanattan ceza alanına ortasında Djilobodji ile mücadele eden Cherif Ndiaye istediği gibi vuramayınca, kaleci Günay Güvenç topa hakim oldu.

80. dakikada Adana Demirspor 4'üncü golü buldu. Emre Akbaba'nın pasıyla sağ kanattan ceza alanına giren Cherif Ndiaye'nin sert şutunda top ağlarla buluştu. Hakem Ümit Öztürk, Cherif Ndiaye'nin ofsayta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Ancak VAR'dan gelen ofsayt olmadığı bilgisi üzerine hakem Ümit Öztürk, gol geçerli saydı: 4-0.

86. dakikada Barrios ile Aytaç Kara'nın ceza alanı içinde mücadelesinde iki oyuncu da yerde kalınca, hakem Ümit Öztürk ilk olarak Barrios'un faul yaptığı kararını verdi. VAR incelemesi sonrası faul yapanın Aytaç Kara olduğu gerekçesiyle Adana Demirspor penaltı kazandı.

90. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Belhanda, topu ağlarla buluşturarak skoru 5-0 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Adana Demirspor maçtan 5-0 galip ayrıldı.