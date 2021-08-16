Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1457.38
ALTIN
483.96
DOLAR
8.4794
STERLİN
11.7663
EURO
9.9935
Cerrahi el aletleri seti alınacaktır
Cerrahi el aletleri seti...
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Çimento fabrikası satışa çıkarıldı
Çimento fabrikası satışa çıkarıldı
7 Öğretim Elemanı alınacak
7 Öğretim Elemanı alacak
Osmaneli Belediye Başkanlığı memur alacak
Osmaneli Belediye Başkanlığı memur...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Adana Demirspor - Fenerbahçe: 0-1

Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçeyi konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, 46'ncı dakikada Mesut’un attığı golle 3 puanın sahibi oldu. 

16 Ağustos 2021 Pazartesi 08:41
9 Okunma
Adana Demirspor - Fenerbahçe: 0-1

5’inci dakikada Adana Demirspor’un atağında topla buluşan Akintola, ceza yayı içerisindeki Balotelli’ye pasını gönderdi. Balotelli'nin şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.

10’uncu dakikada Fenerbahçe’nin geliştirdiği kontra atakta Samatta, ceza sahası dışında Gustavo’yu gördü. Topla buluşan Gustavo'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. 

26’ncı dakikada Adana Demirspor’un kazandığı serbest vuruş için topun başına Belhanda geldi. Belhanda’nın ceza sahası içerisine ortasında top Akintola’nın önünde kaldı ancak Akintola pozisyonu değerlendiremedi.

29’uncu dakikada Fenerbahçe’de Mesut’un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Samatta'nın kafa vuruşu auta çıktı.

32’nci dakikada Adana Demirspor’un geliştirdiği atakta Lucas’ın sağ kanattan ortasında Belhanda topu kontrol ederek geriye çıkardı. Bu alanda topla buluşan Sinan’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45+1’inci dakikada Adana Demirspor’un ani gelişen atağında orta alanda topla buluşan Balotelli'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda Altay topu son anda kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

46'ncı dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci pasını içeride bulunan Mesut Özil'e çıkardı. Mesut'un dokunduğpu top ağlarla buluştu: 0-1.

47’nci dakikada Adana Demirspor’da atak geliştiren Akintola’nın çevirdiği topta Balotelli'nin sert vuruşunu kaleci Altay çıkardı.

60’ıncı dakikada Fenerbahçe’de Mesut’un kullandığı köşe vuruşunda arka direğe seken top, Szalai’nin önüne düştü. Szalai’nin rövaşatasında top çerçeveyi bulmadı.

71’inci dakikada Adana Demirspor’da topla buluşan Svensson'un kaleyi görür görmez sert şutunda kaleci Altay topu son anda çıkarmayı başardı.

86’ncı dakikada Adana Demirspor’un atağında topla buluşan Gökhan'ın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adana DemirsporFenerbahçeFutbolSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başlıyoruz…
Başlıyoruz…
İŞTE YENİ BOMBA TRANSFERLER…
İŞTE YENİ BOMBA TRANSFERLER…
BURSASPOR YENİ TRANSFERLER İÇİN İMZA TÖRENİ
BURSASPOR YENİ TRANSFERLER İÇİN İMZA TÖRENİ
Bursaspor’a Dev Golcü, Tim Matavz…
Bursaspor’a Dev Golcü, Tim Matavz…
Emin Adanur’dan Mustafa Er Açıklaması
Emin Adanur’dan Mustafa Er Açıklaması
Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: 1-1
Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor: 0-1
Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor: 0-1
Altay - Yukatel Kayserispor: 3-0
Altay - Yukatel Kayserispor: 3-0
Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: 3-2
Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: 3-2

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma