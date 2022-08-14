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Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor: 3-0

Spor Toto Süper Lig'in 2’nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Demir Grup Sivasspor’u 3-0 mağlup etti.

14 Ağustos 2022 Pazar 00:09
Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor: 3-0

17’nci dakikada Adana Demirspor’un atağında Svensson’un defans arkasına gönderdiği topla buluşan Assombalonga, topu Belhanda’ya bıraktı. Belhanda’nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

18’inci dakikada Adana Demirspor’da Akintola topla hareketlenip ceza alanı içerisine yerden gönderdi. Arka direkte Assombalonga topa dokunamayınca mutlak gol fırsatı kaçmış oldu.

21’inci dakikada Rodrigues’in defans arkasına gönderdiği topu alan Onyekuru, kontrol edip hızla ceza sahasına girip şut çekti. Onyekuru’nun şutunda top kaleci Muammer’den kornere çıktı.

41’inci dakikada Rakitskyi’nin pasında topu kontrol eden Belhanda’nın, ceza yayı üzerinden çektiği şut sol direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı Adana Demirspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

51’inci dakikada Adana Demirspor’da atak geliştiren Belhanda sağdan uzun pas ile Akintola’yı gördü. Akintola’nın ortasıyla buluşan Onyekuru’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

63’üncü dakikada Ulvastad’ın pasıyla buluşan James, kaleyi görür görmez aşırtma vuruş yapmak istedi ancak top az farkla auta çıktı.

70’inci dakikada Adana Demirspor atağında Onyekuru, defans arkasına sarkan Balotelli’yi gördü. Balotelli’nin pasıyla arka direkte buluşan Akintola meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

Karşılaşma  Adana Demirspor’un 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adana DemirsporDemir Grup SivassporSüper LigFutbol
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