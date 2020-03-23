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Abdurrahim Albayrak "Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak herşey. Herkese selam"

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) belirtileri çıktığı ve çiftin tedavi altına alındığı günlerdir spor kamuoyunu meşgul ediyor.

23 Mart 2020 Pazartesi 12:44
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Abdurrahim Albayrak "Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak herşey. Herkese selam"

İSTANBUL - Koronavirüs şüphesi ve tedbiri için hastanede bulunan ve kendisine ulaştığımız Abdurrahim Albayrak DHA aracılığıyla sevenlerine mesaj yollayarak, "Herşey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi güçlü kılıyor. Herkese selam" dedi.

Yeşilköy'deki özel bir hastanede kontrol altında tutulan Abdurrahim Albayrak, odasında cama yaklaşarak iyi olduğunu anlatmak için DHA ekibine el de salladı.


Bu arada Albayrak ailesinin diğer fertlerinin de evde 14 gün kuralına uydukları ve gerekli tedbirleri aldıkları öğrenilirken, Abdurrahim Albayrak'ın Sivas deplasmanı, Alanya maçı ve Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki süreçte biraz grip biraz halsiz olduğu da belirtildi. Şu an için testlerin yapıldığı, tedavinin iyi gittiği ve hastanedeki kontrolünün olumlu olduğu da ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim AlbayrakŞükran AlbayrakKoronavirüsPozitif
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