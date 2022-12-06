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Abdullah Avcı, Naci Ünüvar’dan umutlu

06 Aralık 2022 Salı 14:21
Abdullah Avcı, Naci Ünüvar’dan umutlu

TRABZON - Trabzonspor’un sezon başında Ajax’tan kiraladığı Naci Ünüvar, takımın Antalya kampında sergilediği performansla teknik direktör Abdullah Avcı’dan olumlu not aldı.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen milli arada Antalya’da hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da, genç oyuncu Naci Ünüvar enerjisiyle ön plana çıktı. Sezon başında Hollanda ekibi Ajax’tan 1 yıl süreyle kiralanan genç yıldız, Antalya kampına kadar olan süreçte fazla forma şansı bulamamıştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, milli ara sonrası ve ikinci devrede takımda fazla forma şansı bulamayan genç oyunculara daha çok süre vereceğini işaret etmişti.

GENÇLERE YAKIN TAKİP

Antalya kampına, ligin ikinci yarısı ve uzun vadede oluşturmayı planladığı dinamik kadro için altyapıdan 3 oyuncuyu da dahil eden Avcı, Antalya’da A takım ve altyapıdan katılan genç oyuncuları takibe aldı. Genç yetenekleri daha fazla ön plana çıkarmak, olası transfer ve sakatlık durumları için alternatif oyuncu arayan Avcı, performansıyla umut veren Naci Ünüvar’a odaklandı.

AVCI’DAN TAM NOT

Avcı’nın hazırlık kampında dikkatle takip ettiği oyuncular arasında yer alan genç futbolcu, Hull City ile oynanan hazırlık maçında ilk kez bordo mavili formayla ilk 11’de sahaya çıktı. Genç kanat oyuncusu hem hazırlık çalışmalarındaki enerjisi, hem de Hull City maçındaki hücum ve savunmaya katkısıyla Avcı’dan tam not aldı.

FORMA GİYDİĞİ 9 DAKİKADA ASİST YAPTI

İlk yarıda Süper Lig’de çıktığı 2 karşılaşmada 42 dakika forma şansı bulan 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu, oyuna sonradan girerek 9 dakika forma giyebildiği Adana Demirspor maçında 1 asist kaydetmişti. Genç oyuncu, UEFA Avrupa Ligi grup elemelerindeki Monaco ve Ferencvaros maçlarında da toplam 28 dakika forma şansı bulmuştu.

ADAPTASYON İÇİN TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

Trabzonspor’a transfer sürecinde Ajax’tan eski takım arkadaşı olan Stefano Denswil’den destek alan genç oyuncu, takım arkadaşı Doğucan Haspolat’ın da katkısıyla takıma ve şehre uyum sağladı. Bordo mavili takımda fazla forma giyebilmek için motivasyonunu yüksek tutarak azimle çalışan Naci Ünüvar, adaptasyonunu hızlandırmak için Denswil’in de desteğiyle Türkçe öğreniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Abdullah AvcıNaci ÜnüvarTrabzonspor
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