Abdullah Avcı: Böyle bir kulübün tarihinde yer almak çok güzel bir duygu

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Müzeyi gezerken geldiğimde ‘bu tarihte olmak istiyorum’ demiştim. Çok uzun sürmeden Allah nasip etti. Böyle bir kulübün tarihinde yer almak çok güzel bir duygu” dedi.



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Şubesi’nde düzenlenen kahvaltı programında gazetecilerle bir araya geldi. Kahvaltı sonrasında açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, Trabzonspor’a başlamadan öncesi süreci ve şampiyonluğa giden yolda yapılan çalışmaları anlattı. Avcı, şampiyonlar liginde oynayacak takımı için de gelecek sezonun planlamasına başladığını belirtti.



"TRABZONSPOR'UN GENETİĞİNDE YARIŞMAK VARDIR"



Trabzonspor’da başlamadan önce takımdaki eksikleri rapor olarak Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kuruluna sunduğunu açıklayan Abdullah Avcı, “Dün itibariyle 18 ayı Trabzon’da doldurdum. Fazla iş ve mesai odaklı birisi olduğum için sene içinde yoğun akışta çok fazla iletişimde olamıyoruz. Bu zamana kadar verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Geldiğimizde bir yarış ve oyun organizasyon oluşturmaya çalışırken bu senenin planlarını yapmaya başlamıştık. Trabzonspor’un genetiğinde yarışmak vardır. Bir yandan özellikle Trabzonspor’a transfer olurken Trabzonspor ile ilgili analiz yapıp takımın güçlü ve güçsüz yanlarını Trabzonspor başkanı ve yönetimine sundum. Sonrasında transfer gerçekleşti. Kasım 2020’den sonra milli takım arasıyla göreve başladım bir teknik direktör olarak. Teknik analizdi benim yaptığım. Oyundaki savunmayı güçlendirmek için çalışmalar yaptık. Oyuncu grubu buna iyi cevap verdi. Skorların yavaş yavaş yukarı çıktığı bir Trabzonspor’u oluşturmaya başladık. Bu senenin planlamasını da yapmaya başladık. Uzun zamandır bu ligde yarışan bir teknik direktör olarak bu ligin nelere ihtiyacı olduğunun, nasıl bir oyuna ihtiyacı olduğunun tespitlerini yaparak yola çıktık. Özellikle takım programlarının, kamp programlarının belli olmadığı bir süreçte biz 3 ay kala tüm programlarımızı yapmıştık. Bazen savunma, bazen hücum, bazen set yaparak Trabzonspor’un bugünkü mekanizmalarında çok fazla değişiklikler yaptık sakatlıklar nedeniyle. 8 tane sol bek kullanmak zorunda kaldık. Merkez orta sahadaki oyuncu Marek’i 2 buçuk ay kaybettik. Organizasyon oyun kalitesi düşük olsa da bizi ayakta tuttu" dedi.



"DAHA BÜYÜK ORGANİZASYONLARA İHTİYAÇ VAR"



Trabzonspor’un başarısını sürdürülebilir kılmak için çalışmalar yapıldığını söyleyen Avcı, “Bu yörenin de bir insanı olarak buranın kodlarında bu var. Bunu daha iyi hale getirebilmek için daha büyük organizasyonlara ihtiyaç var. Şampiyonluk sonuç ama şampiyonluk sonrası daha iyi oyuna uluslararası maçlara gidebilmemiz için bu şehrin daha büyük organizasyona ihtiyacı var. Trabzonspor'u her zaman dalgalanmalar göstermeyen, daha iyi yarışan, Avrupa’da yarışan bir takıma dönüştürebilmek için buna ihtiyacımız olacak. Tesislere gidiyorum, akşama kadar tesisteyim, yoğun şekilde çalışıyorum. Biz bu duyguyu hep beraber yaşadık. Hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



"ŞAMPİYONLUK BİR SONUÇTUR"



Gelecek sezon planlamasıyla ilgili soruları yanıtlayan Avcı, şunları söyledi:



“Teknik adam olarak aslında dünyada belki Avrupa’daki kulüpleri içinde bu sağlıklı şekilde yapılıyor. Bu işin sadece profesyoneller tarafından yapılmasını ve denetlenmesi gerektiğini düşünen birisiyim. Bu şehri, ülkeyi, futbolcuları çok iyi biliyorum. Burası da büyük bir camia. Organizasyonu her defasında büyütmeye ihtiyacı var. Altyapı organizasyonu, eğitim amaçlı yapılacak yatırım, pilot takım, genç oyuncuların içerde ve dışarıda kullanımı... Trabzonspor’un şampiyonluğunda altyapıdan çıkmış çok önemli oyuncular var. Oyuncuların beslenmesine kadar, kullandığı yağa kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Statta maç oynuyorum. Antrenman sahasının zeminin de o şekilde olması lazım. Bunları yönetimle ve Ertuğrul beyle de paylaştım. Şampiyonluk bir sonuçtur ve organizasyonu geliştirmek buraya daha sürekliliği olan katkılar sağlar”



"ENERJİYİ POZİTİF KULLANMALI"



Trabzon şehrinin ve taraftarının büyük bir enerjisi olduğunu söyleyen Avcı, şöyle devam etti:



"Bu şehrin çok büyük enerjisi var ve bu enerji pozitif kullanılmalı. Taraftarımız sene başından beri çok önemli desteklerde bulundu. Bu enerjiyi pozitife çevirmek, kimseyle kavga etmeyen, rakibine, hakeme, oyuna saygı gösteren bir kültür oluşturmamız gerekiyor. Dışardaki senaryo ne olursa olsun güçlü oyun ve oyuncularla oynanan bir takım yaratmak. Trabzonspor’un şu an Şampiyonlar Liginde görünen bir ön Play off’u var. Kadronun üzerinde doğru dokunuşlar yapıp oyunumuzu daha iyi hale getirefeğiz. Bu sene kimseyi yaklaştırmadık ama seneye böyle olacağının garantisi yok. Daha birbirine sık yarışlar olabilir. Oyunun içinde kalıp yolumuza devam etmek istiyoruz.”



"KADROMUZU DAHA İYİ HALE GETİRMEK İÇNİ ÇALIŞIYORUZ"



Gelecek sezonla ilgili planlamaların yapıldığını aktaran Avcı, “Kamp ne zaman başlayacak, transferde nerelere dokunacağız. Bunların hepsi itibariyle hazırlıkları yapıldı. Yarışmak kolay değil. Hem yoğun yarışırken, duyguların inişli çıkışlı olduğu süreçlerde bu planlamaları da yapıyoruz. Kulübün bütçesi doğrultusunda bu transferleri gerçekleştireceğiz. Birçok şeyi kendi içimizde değerlendirerek bu adımları atıyoruz. Hızla mesafe kat ediyoruz. Mevcut iyi bir kadromuz var, bunu daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Sezon başı planlamalarının hazır olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.



"OYUNU DAHA AKICI HALE GETİRMEM LAZIM"



Gelecek sezonda ilgili düşündüğü oyun planıyla ilgili bilgi veren Avcı, “Oyunda geçen seneden itibaren sonuç odaklı giderken bazen rakip bazen oyuncuya göre değişikliklerimizi yaptık. Bunların üzerinde oyunu daha akıcı hale getirecek bir durum oluşturmam lazım. Savunmanın merkezinde çok değişikliklerimiz oldu. Ahmetcan gibi oyuncu çıktı, sol stoper ama sağ ayakta kullanmak zorunda kaldım. Oyun ezberleri cebimizde ama yapmadığımız bazı şeyler var. Ona göre oyuncuları aldıktan sonra çalışmaları yapmaya başlayacağız” dedi.



"BU TARİHTE OLMAK İSTİYORUM DEMİŞTİM"



Avcı, Trabzonspor’u şampiyonluğa taşıyan teknik adam olmakla ilgili duygularını, “Müzeyi gezerken geldiğimde ‘bu tarihte olmak istiyorum’ demiştim. Çok uzun sürmeden Allah nasip etti. Geldiğim gün Özkan hoca beni aradı, hoca beni 2 kere istemişti teknik direktör olarak. Ahmet Suat Özyazıcı’yla daha önce tanışmıştık. Böyle bir kulübün tarihinde yer almak çok güzel bir duygu. İşimi, odaklı yapmaya devam edeceğiz” sözleriyle anlattı.



"HİÇBİR TAKIM SÜREKLİ KAZANARAK GİTMEZ"



Ligin ikinci yarısının son haftalarında takımın performansında düşüş olmadığını kaydeden Avcı şöyle dedi:



“En iyi oyun mu en iyi maç mı derseniz oyunlar çok değişti. Skor almak için bazen savunma bazen hücum dedim bazen duran top dedik ama bunun temeli takım savunmasını doğru yaptığın sürece sizi ayakta tutacaktır. Çok olumsuz maçlar oynamadık ama olumlu maçlar oynadık. Belli bir standardı yakaladık, dengeli oyunlar oldu, rakiplere göre değişiklikler oldu. Adana Demirspor maçının burada ilk yarısı inanılmaz bir maçtı. İlk yarı başka ikinci yarı başkaydı. Son haftalarda ben düşüş olduğunu düşünmüyorum. Herkes çalışıyor, plan yapıyor ve uzak ara puan farkıyla gidiyor. Mekanizmalarla çok oynadığın zaman oyun organizasyonunda tıkanıklık oluyor. Peres gitti en son. Mekanizmanın bozulduğu yerde oyunun da bozulması normal. Bu dalgalanmalar normal. Hiçbir takım sürekli kazanarak gitmez.”



"HUGO VE DJANINY TEŞEKKÜR ETTİ"



Sezon başında Hugo ve Djaniny konusunda sorunlar yaşandığını ve süreç içerisinde bunun aşıldığını açıklayan Avcı, “Sezon başı itibariyle bazen sorunlar olabiliyor. Çocuğunun eğitim problemi veya başka ülkeye gitmek istiyor. Senin oyuncu hakkında ne düşündüğün ve oyuncuya bunu samimi şekilde anlatmak önemli. 6 ay çalıştığım 2 oyuncunun ‘Ben gitmek istiyorum" demesinin karşısında durdum. Oyuncuyla 6 ay tekrarlarım var, bir 6 ay daha kaybedemem. O oyuncular bugün teşekkür etti. Biri Djaniny biri Hugo’ydu. Hugo sakatlanınca geri gelip oynayacağım dedi. Bu nasıl bir duygu daha farkında da değilim. Çok yorgunum. Bu duyguyu statta taraftarlarla birlikte hissedeceğim” ifadelerinde bulundu.



"NWAKAEME KONUSUNDA SÜREÇ YÖNETİMDE"



Nwakaeme’nin sözleşmesiyle ilgili son durumu açıklayan Avcı, “Nwakaeme ile 18 aydır beraberiz. Yazın sezon başlamadan evde toplantı yaptım, onu çok seviyorum o da beni. Mukavelesi bitiyordu ben devam etmesinden yana olduğumu söyledim, o da devam etmek istediğini söyledi. Bir boşluktan sonra bu konuşmalar oldu. Bundan sonraki süreç yönetim kuruluyla arasında devam ediyor” dedi.



"TOPLUMA ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Avcı, maçlarda yaşanan saha olaylarıyla ilgili bir duruş sergilediğini ve açıklama yapmadığını belirterek “Sahanın dışına bugüne kadar çıkmadım, çıkmayacağım. Sevgi ve saygının olduğu demeçlerini bu şekilde vermeye devam eden bazen canım yansa da bu duruşuma devam edeceğim. Bu oyunun iyileştirme gücü vardır, oyunlar 24 saat sonra bitiyor. Bu konuşulanlardan hiçbirinin içine girmeyeceğim, girmek zarar vermiştir. Çocuklara, topluma doğru örnek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Avcı, takımda kiralık olarak bulunan Puchacz ve Denswil’in durumuyla ilgili bir soruya ise, “Puchacz ve Denswil için değerlendirmelerimizi yaptık. Lig bitsin değerlendirmeleri açıklayacağız” yanıtını verdi.



Kentte yaşadığı bir anısını da anlatan Avcı, “Taraftarın ilgisi inanılmaz bir duygu, inanılmaz bir enerji. Bunları anlayabiliyorum. Yaşadığım güzel hikayeler var. Eşim ve çocuklarım gelmişti Roma ile Sivas maçı arasıydı. Çal mağarasına gittik. İçerisi karanlık birisi bakıyor bana 'sen misin' dedi. Dövüyor mu seviyor mu anlamadım. Fotoğraf çektirdikten sonra 'Berat’ın yanı boş kalıyor, bir şey yapacak mısın?' dedi. 'Buranın insanıyız, biz böyleyiz' demişti” şeklinde konuştu.



"MEVKİLERLE İLGİLİ TESPİTLERİMİZ VAR"



Transfer yapılmasına ihtiyaç olduğu mevkileri açıklayan Avcı, “Mevkilerle ilgili tespitlerimiz var. Sağ stoperde Ahmetcan’ı kullanmıştık. Peres sakatlandı, onun durumuna göre o mevkiye birine bakacağız. Yine 8 ayrı sol bek kullanmak zorunda kalmıştım. Bu mevkilere öncelik vereceğiz. İzleme komitesiyle karşılıklı olarak her gün beraber çalışıyoruz” dedi.



Gelecek sezon planlamasında genç oyuncuların da yer aldığını duyuran Avcı konuşmasını, “Pilot takım ve altyapıdan A takımda olanların dışında onları nasıl yarıştırabiliriz diye 2-3 aydır çalışmasını yapıyoruz. İhsan hocayla her gün konuşuyoruz. İsimler üzerinde çalışılıyor. Bugünlerde ortaya çıkacaktır” diyerek tamamladı.