Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.523,43
ALTIN
977,78
DOLAR
16,39
STERLİN
20,73
EURO
17,64
Kastamonu Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak
Kastamonu Üniversitesi 3 sözleşmeli...
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Güngören Belediye Başkanlığı memur alacak
Güngören Belediye Başkanlığı memur...
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak
Ankara Müzik ve Güzel...
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Abdullah Avcı: Başarıya birlikte ulaştık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo mavili takımın şampiyonluğa ulaşmasında tüm ekip arkadaşlarının özverili çalışmaları olduğunu söyleyerek, “Başarıya müthiş özveri ile birlikte ulaştık” dedi.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:18
Abdullah Avcı: Başarıya birlikte ulaştık

Süper Lig 2021-22 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’nin dergisi için ekibiyle birlikte şampiyonluk pozu verdi.

Bordo mavili takımın bu sezon şampiyonluğa ulaşmasında tüm ekip arkadaşlarının büyük gayretlerinin olduğunu söyleyen Avcı, “Bu başarıda futbolcular kadar, kulübün bütün çalışanları, yönetimin, taraftarın, herkesin payı var. Ben ve ekibim, bu büyük kulübün başarıya ulaşmasına katkı sunmak için çok çalıştık” dedi.

'BAŞARI SADECE BANA AİT DEĞİL DEĞİL'

Başarının ekip çalışmasının bir ürünü olarak ortaya çıktığını belirten Avcı, “Hiçbir teknik direktör bir takımı tek başına şampiyon yapamaz. Ben ekip çalışmasına son ederce inanan biriyim. Ortada bir başarı varsa bu sadece bana ait değil. Bu birbirine inanan, fedakarlık yapan ve çok çalışan ekibimizin işi. Ekibimizde yer alan herkes sezon boyunca aynı özveri ve samimiyetle bu işe sarıldı” diye konuştu.

'ASLA DURMADIK'

Başarıya ulaşmada en küçük detayın bile önemli olduğunu söyleyen Avcı, “Futbolcularımızın performansı, sağlığı, gelişimleri, rakibin durumu gibi onlarca veriyi elde etmek, değerlendirmek, en küçük bir detayı bile kaçırmamak için gece gündüz çalıştık, çok yorulduk ama asla durmadık. Başarıya müthiş özveri ile birlikte ulaştık” dedi.

'ÖNÜMÜZDE YOĞUN BİR PROGRAM VAR'

Ligin bitimiyle birlikte çıktığı kısa süreli tatili tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ve yeni sezon çalışmalarına başlayan Avcı, “Önümüzde çok yoğun bir program var. Bir yandan Şampiyonlar Ligi, diğer yandan yeni sezon planlaması. Ekibimizdeki herkes bu dönemde de çalışıyor. Şampiyonlar Ligindeki rakiplerimizi a’dan z’ye analiz ediyoruz, yeni transferlerle ilgili planlamalar yapıyoruz. Herkes kendi alanında çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSüper LigFutbolAbdullah Avcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyesi
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyesi
Göztepe'de Di Santo gitti
Göztepe'de Di Santo gitti
Altay Başkanı Dündar: Altay küllerinden doğar
Altay Başkanı Dündar: Altay küllerinden doğar
Petkimspor'da Armand da yolcu
Petkimspor'da Armand da yolcu
Beşiktaş Kulübü mali genel kurulunda kavga
Beşiktaş Kulübü mali genel kurulunda kavga
Volkan Demirel, Karagümrük ile yollarını ayırdıklarını açıkladı
Volkan Demirel, Karagümrük ile yollarını ayırdıklarını açıkladı
Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un: 2-3 
Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un: 2-3 
Kırkpınar'da pehlivanlara 442 bin 300 lira para ödülü dağıtılacak
Kırkpınar'da pehlivanlara 442 bin 300 lira para ödülü dağıtılacak
Pınar Karşıyaka'da ayrılıklar başladı
Pınar Karşıyaka'da ayrılıklar başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi