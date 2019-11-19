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Abdullah Avcı 11'ini buldu

Sakatlık olmadığı sürece değişmeyecek

Abdullah Avcı 11'ini buldu

Sakatlık olmadığı sürece değişmeyecek

19 Kasım 2019 Salı 12:36
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Abdullah Avcı 11'ini buldu

İSTANBUL - Süper Lig’in 12’nci haftasında Beşiktaş deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’a konuk olacak. Sakatlıklar ve formsuzluklar yüzünden 11 maçta 11 farklı kadro ile sahaya çıkan teknik direktör Abdullah Avcı, Konyaspor maçında 12’nci farklı kadroyu sahaya sürecek. Ancak bu kadronun sonraki haftalar için Beşiktaş’ın ezberlenecek 11’i olma ihtimali oldukça yüksek.

Savunmada Vida-Ruiz, orta sahada Atiba-Elneny ve hücum hattında Burak-Diaby ile takım iskeletini oluşturan Avcı, bu 6 oyuncudan kolay kolay vazgeçmeyi düşünmüyor. Geriye kalan 4 oyuncuyu da büyük oranda belirleyen tecrübeli teknik adam, sağ bekte Gökhan Gönül’ü, sol açıkta Ljajic’i sürekli olarak 11’e yazarken, sol bek ve sağ kanat için ise 4 isim arasında tercih yapacak. Son haftalarda yüksek form grafiği yakalayan Rebocho, sol bekte Caner ile kıyasıya bir mücadele içinde ve Konyaspor deplasmanında Avcı’nın yine kendisine şans vermesi bekleniyor. Sağ kanatta ise sezon başından bu yana Lens, Boyd, Diaby ve N’Koudou’yu değerlendiren Avcı; Boyd ve Lens’istediği verimi alamadığı için N’Koudou’yu 11’in değişmez oyuncusu yapacak. Konya deplasmanında hücum hattını N’Koudou, Diaby ve Ljajic’ten oluşturacak olan Avcı, Beşiktaş’ı kalan haftalarda ezberlenecek bir 11 ile sahaya çıkarma amacında. Deneyimli teknik adamın bu 11’i ise Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, N’Koudou, Diaby, Ljajic ve Burak Yımaz şeklinde.

SONUÇ ODAKLI FUTBOLA DEVAM

Tecrübeli teknik direktör, sakatlıklar ve çok büyük form düşüklüğü olmadığı sürece bu 11’i çok fazla değiştirmeyecek. Avcı, oyun sistemi olarak da son haftalarda başarıyı getiren doğrudan sonuç odaklı futbola devam edecek.
 

Anahtar Kelimeler:
Abdullah AvcıBeşiktaşSüper Lig
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