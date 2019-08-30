ABD’nin başkenti Washington’dan Başkan Ali Koç’a özel ziyaret

Washington, Maryland ve Virginia bölgesinde yaşayan Fenerbahçe taraftarlarının dernek kurulumu için çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.



Geçtiğimiz aylarda Fener Ol projesi i çin yardım gecesi düzenleyen ve 10 bin dolara yakın para toplayan Washington ve civarındaki Fenerbahçe gönüllüleri daha sonra DC United’ın evinde Orlando City’i ağırladığı maçta Orlando’da forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcuya marşlarla destek olmuştu.



Fenerbahçe Spor Kulübü’ne bağlı dernek için faaliyetlerini sürdüren taraftarları temsilen Erhan Türk ilk önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Koç dernek hakkında olumlu görüşlerini iletti.



Fenerbahçe Televizyonu Genel Müdürü Tunç Elibol ve çalışanları da ziyaret eden Washington’daki Fenerbahçe taraftarlarının temsilcisi Erhan Türk ziyaretler hakkında Forum USA Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.



‘’Washington bölgesinden hedef 100 kongre üyesi’’



Washington’da Fenerbahçe Derneği için görüşmelerin çok hızlı devam ettiğini aktaran Türk, ‘’ Fenerbahçe Washington Derneği’nin kurulması için çalışmalarımız devam ediyor. Başkanımız Ali Koç ve Genel Sekreterimiz projelerimizi dinledi ve yakın zamanda faaliyete geçilmesi için olumlu görüşlerini iletti. Washington, Maryland ve Virginia’da yaşayan Fenerbahçelileri tek çatı altında toplayacağız. Başkanımızı 100 kongre üyesiyle Washington’da karşılamayı planlıyoruz ve belgelerini Sayın Ali Koç üye olacaklara kendi elleriyle teslim edecek. Heyecanlıyız. Projelerimizi ilerleyen günlerde açıklayacağız’’ ifadelerini kullandı.



Daha sonra Genel Sekreter, Üye İlişkileri, Şube ve Derneklerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Zeynep Becan ile görüşüldü.



Dernekle ilgili izlenmesi gereken aşamaları aktaran Becan, derneğin bu zamana kadar yaptığı faaliyetlerini ve ileride yapılacakları dinledi. Süreç hakkında bilgilendirilen Becan kurumsal yapıyla başkent Washington’daki Fenerbahçelilerin örnek olmasını söyledi.



Haber: Anıl Sural

Fotoğraf: Rona Doğan