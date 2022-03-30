Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.224,00
ALTIN
908,78
DOLAR
14,68
STERLİN
19,33
EURO
16,35
Karadeniz Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 4/B...
Kamu İhale Kurumu 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdam Edecek
Kamu İhale Kurumu 8...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alacak
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü...
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim...
Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve İsrail maçları aday kadrosu açıklandı

30 Mart 2022 Çarşamba 15:26
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve İsrail maçları aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL - 2023 Dünya Kupası elemelerinde Avrupa H Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve İsrail ile oynayacağı eleme grubu maçlarının aday kadrosu açıklandı. Milliler, 7 Nisan 2022 tarihinde Plovdiv'de Bulgaristan ile 12 Nisan 2022 tarihinde ise Petah Tikva şehrinde İsrail ile karşılaşacak. Aday kadroya davet edilen oyuncular 2 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Türkiye, bu müsabakalar öncesinde grubunda 7 puanla 4. sırada bulunuyor.

Kadroda yer alan isimler şöyle;

KALECİLER: Selda Akgöz (ALG Spor), Gamze Nur Yaman (Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı), Ezgi Çağlar (Fenerbahçe A.Ş.),

DEFANS: Kezban Tağ (ALG Spor), Didem Karagenç (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı),Ece Tekmen (ALG Spor), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Dilan Yeşim Taşkın (USV Neulengbach), Gülbin Hız (ALG Spor), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Berna Yeniçeri (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı)

ORTA SAHA: Ebru Topçu (ALG Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), Elif Keskin (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Sedanur İncik (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Emine Ecem Esen (ALG Spor), Busem Şeker (Konak Belediye Spor Kulübü), Büşra Kuru (FFC Neiderkirchen), Cansu Gürel (Konak Belediye Spor Kulübü), Birgül Sadıkoğlu (Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı), Arzu Karabulut (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Tuğba Karataş Çakı (Fatih Vatan Spor)

FORVET: Yağmur Uraz (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Melike Öztürk (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Kader Hançar (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı)

DHA

Anahtar Kelimeler:
2023 Dünya KupasıA Milli Kadın Futbol TakımıBulgaristan Ve İsrail
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rıza Çalımbay: Türkiye Kupası'nda finale gitmek istiyoruz
Rıza Çalımbay: Türkiye Kupası'nda finale gitmek istiyoruz
Altay'ın vazgeçilmezi Kappel
Altay'ın vazgeçilmezi Kappel
Türkiye- İtalya: 2-3
Türkiye- İtalya: 2-3
Fenerbahçe'de Jin-ho Jo, A Takım'la çalıştı
Fenerbahçe'de Jin-ho Jo, A Takım'la çalıştı
Red Bull Neymar Jr.'s Five’da Türkiye Şampiyonu Atletico Trabzon oldu
Red Bull Neymar Jr.'s Five’da Türkiye Şampiyonu Atletico Trabzon oldu
Çukurova basketbol, gözünü EuroCup'a çevirdi
Çukurova basketbol, gözünü EuroCup'a çevirdi
Fenerbahçe salonda çalıştı
Fenerbahçe salonda çalıştı
Göztepe'de Sepil devir için masaya oturuyor
Göztepe'de Sepil devir için masaya oturuyor
Uşakspor berabere kaldı
Uşakspor berabere kaldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma